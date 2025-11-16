Le comité départemental de protection de l'enfant, appuyé par l'UNICEF, consolide la synergie entre acteurs locaux pour renforcer les mécanismes de lutte en faveur de l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines (MGF) dans le département de Sédhiou.

C'est dans cette logique qu'a été organisé un concours de création de contenus réunissant artistes, journalistes et élèves, dont la finale s'est tenue mercredi 12 novembre sous la présidence du préfet du département.

Face à la persistance des MGF et de l'excision, qui continuent d'alimenter le quotidien douloureux de nombreuses filles et femmes de Sédhiou, le CDPE a initié cette compétition artistique pour intensifier la sensibilisation communautaire. Artistes, reporters et élèves ont rivalisé de créativité, soutenus par l'UNICEF. « Nous avons jugé pertinent de collaborer avec eux, car ils sont respectés, crédibles et leur message circule efficacement sur les réseaux sociaux, sans heurter les sensibilités culturelles », explique Chamsidine Sané, chef du service départemental du développement communautaire.

Il précise que cette démarche « permet aussi de confier l'animation des messages aux acteurs du territoire, plutôt que de solliciter des intervenants extérieurs. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs que nous allons renforcer sur l'argumentaire médical et juridique afin de mieux porter la sensibilisation auprès des communautés ».

Le musicien Ibrahima Diatta, alias Dialiba 2, lauréat du premier prix en chanson, s'est engagé à poursuivre ce travail de plaidoyer : « Être distingué parmi mes pairs est un honneur. Je m'engage à renforcer la sensibilisation pour l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines », assure-t-il.

Le deuxième prix en musique est revenu à Dialidiang. En théâtre, la troupe Téssito s'est imposée devant celle de Marsassoum ; en slam, Sarata de Madina Wandifa a devancé la candidate de Marsassoum ; et en reportage télévisé, Amadou Bamba Dramé de la 2STV a remporté le premier prix devant Ibrahima Diallo de la Sen TV. Présidant la cérémonie, le préfet Modou Guèye a exhorté les communautés à abandonner l'excision et les mutilations génitales féminines afin de garantir aux femmes une vie conjugale épanouie.