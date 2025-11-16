Sénégal: À la COP30, le match Brésil-Sénégal devient un terrain de diplomatie

15 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Gueye DIOP, envoyé spécial au Brésil

Le match amical Sénégal-Brésil a été suivi depuis le stand sénégalais avec une grande ferveur. Finalement, cette rencontre s'est transformée en un moment fort de diplomatie sportive et environnementale, selon le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf.

Autour de lui, plusieurs personnalités de haut niveau avaient répondu présentes. La délégation brésilienne a été conduite par Pedro Mariano Martins Pontes, conseiller du ministre de l'Environnement. Il y avait aussi le ministre norvégien du Climat, Andreas Bjelland Eriksen, venu assister à la rencontre ainsi que des ambassadeurs et un ministre mauritanien.

Malgré la défaite des Lions (0-2) à Londres, le ministre sénégalais s'est voulu optimiste. «Affronter l'une des meilleures équipes du monde permet de se reconstruire. Cette défaite annonce d'autres victoires», a-t-il déclaré. Il a également salué l'accueil chaleureux des Brésiliens, soulignant que cette journée avait permis au Sénégal de « conjuguer visibilité sportive et leadership environnemental» à la COP30.

