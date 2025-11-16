Sénégal: Brésil - Sénégal (2-0) à la pause - Le plan d'Ancelotti étouffe les Lions

Au terme d'une première période intense, le Brésil mène logiquement 2-0 face au Sénégal. Estêvão et Casemiro ont concrétisé la domination d'une Seleção portée vers l'avant et parfaitement organisée.

Fidèle à sa philosophie, Carlo Ancelotti a choisi l'audace en alignant quatre attaquants - Rodrygo, Vinicius, Estêvão et Cunha - un quatuor qui a constamment mis la défense sénégalaise sous pression. Deux erreurs d'inattention ont suffi aux Brésiliens pour faire la différence.

Malgré quelques sursauts en fin de mi-temps, notamment une occasion franche et une action litigieuse dans la surface adverse, les Lions ont souffert dans l'impact et la maîtrise. Le milieu sénégalais, étouffé par le duo Guimarães - Casemiro, peine à alimenter les attaquants.

L'invincibilité des Lions en danger

Mais tout reste possible. Le Brésil a déjà montré ses limites dans la gestion des avances. En octobre, lors d'un match amical contre le Japon, la Seleção avait mené 2-0 avant de s'effondrer, encaissant trois buts en dix-neuf minutes et s'inclinant finalement. De quoi nourrir l'espoir d'un retour sénégalais si les Lions parviennent à hausser leur intensité et à corriger leurs erreurs défensives.

À la pause, le constat est clair : le Brésil a dominé, le Sénégal doit réagir. Pape Thiaw devra ajuster son dispositif, probablement en renforçant son attaque, pour espérer inverser la tendance.

Il reste 45 minutes aux Lions pour sauver une invincibilité de 26 matchs... désormais suspendue à un fil.