Sénégal: Fin de série - Le Brésil brise l'invincibilité sénégalaise

En match amical ce samedi 15 novembre 2025 à l'Emirates Stadium de Londres, le Sénégal a perdu 0-2 face au Brésil. Une défaite qui met fin à une invincibilité de 26 matchs pour les Lions, qui ont été surclassés dans cette partie. Le dernier revers sénégalais remontait au 12 septembre 2023, en amical contre l'Algérie à Diamniadio (0-1).

Cette rencontre n'était amicale que de nom. Dès les premiers instants, l'intensité, le pressing et l'agressivité étaient là. Sur la première action de la partie, Vinicius alerte Mendy, qui capte sans souci. À la 3e, le Sénégal répond avec Ismaïla Sarr qui tire à côté. Dans la foulée, le Brésil touche le poteau. Le public, qui s'enflamme à chaque action, est conscient d'assister à une rencontre de prestige entre deux formations qui ne se font pas de cadeau.

Les minutes suivantes sont un véritable calvaire pour les Lions. Les Auriverdes, mordants, se jettent sur tous les ballons comme des morts de faim et se procurent plusieurs situations dangereuses. La domination brésilienne, outrancière pendant plus de 20 minutes, finit par payer. Sur une récupération rapide, Casemiro tente de trouver Cunha dans l'axe. Mais sa passe déviée atterrit sur Estevao sur le côté droit. Le joyau de Chelsea ne se fait pas prier et fusille Édouard Mendy. La Seleçao ouvre le score à la 29e minute.

Peu avant la pause, le Brésil obtient un coup franc bien placé. Alors que tout le monde attend un tir direct d'Estevao ou de Rodrygo, ce dernier trouve Casemiro, laissé seul par la défense sénégalaise. L'ancien joueur du Real Madrid contrôle et trompe Mendy pour donner deux buts d'avance au Brésil (2-0).

Sonnés, les Lions essaient de réagir pour réduire le score avant la pause. Mais Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Sadio Mané et Gana Gueye butent tour à tour soit sur la défense, soit sur Ederson. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de 2-0 pour les Sud-Américains.

Du mieux en deuxième période

D'entrée de deuxième mi-temps, Pape Matar Sarr se blesse. Pape Thiaw décide de lancer Nicolas Jackson et de muer son 4-3-3 en un 4-2-3-1 pour aller chercher un résultat. Un changement salutaire pour des Lions plus saignants. Jackson, après un pressing sur Ederson, permet à Iliman Ndiaye d'hériter d'un ballon dangereux, mais son tir heurte le poteau. Le Sénégal essaie de revenir, mais le Brésil continue d'exercer un pressing intense et agressif.

Juste avant le dernier quart d'heure, Pape Thiaw décide de lancer Ibrahim Mbaye, le gamin de 17 ans, qui va connaître sa première sélection. Elhadj Malick Diouf et Pathé Ciss sont aussi lancés pour apporter de la fraîcheur et du dynamisme.

Quelques minutes plus tard, Chérif Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly effectuent leur entrée. Cependant, il n'y aura pas de miracle en fin de match. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly s'inclinent sur le score de 2-0.

Après un match nul en 2019 (1-1) et un succès en 2023 (4-2), le Sénégal s'incline pour la première fois de son histoire contre le Brésil. Les Lions voient par ailleurs leur série d'invincibilité s'arrêter à 26 matchs, alors que Pape Thiaw, lui, concède sa première défaite à la tête de la sélection. Les Sénégalais auront l'occasion de réagir le mardi 18 novembre avec un match contre le Kenya à Antalya, en Turquie.