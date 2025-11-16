Sénégal: Sénégal - Brésil - Les Lions dépassés de bout en bout

Une mauvaise entame de match, des ballons offerts aux Brésiliens et la nervosité de plusieurs joueurs sénégalais : les Lions ont sombré face à la Seleção à l'Emirates Stadium.

Les hommes de Pape Thiaw se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0, avec des buts d'Estevão Willian et de Casemiro. Ce revers est le premier pour Pape Thiaw, à qui tout réussissait depuis son arrivée à la tête de la sélection. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir ?

Il faut le reconnaître, le Brésil a été supérieur au Sénégal tout au long du match et sur tous les plans. Pape Thiaw a perdu son duel face à Carlo Ancelotti. Il a reçu une leçon tactique de la part du sélectionneur italien.

Pour les compositions, Pape Thiaw a trop réfléchi. Il a décidé d'abandonner son système en 4-2-3-1, qui lui avait pourtant bien réussi, pour s'adapter au jeu du Brésil. Il a opté pour un 4-3-3 avec trois milieux défensifs pour gagner la bataille de l'entrejeu, mais ce n'était visiblement pas suffisant. Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye ont été noyés par le duo Casemiro-Guimarães. Quasiment tous les duels étaient en faveur des Brésiliens. Les joueurs sénégalais avaient du mal dans la construction et perdaient beaucoup de ballons.

Pape Thiaw a aussi choisi de jouer sans véritable numéro 9, laissant son attaquant titulaire Nicolas Jackson sur le banc et préférant positionner Sadio Mané en faux 9. Cette position n'a pas du tout réussi au numéro 10 des Lions, qui avait beaucoup de mal face aux défenseurs brésiliens. Cela s'est également répercuté sur l'équipe. Sans véritable 9, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr étaient complètement perdus. Ils n'avaient pas ce point de fixation sur lequel s'appuyer pour construire et apporter le danger.

Il y a eu du mieux quand Nicolas Jackson a foulé la pelouse de l'Emirates Stadium. Son entrée à la place de Pape Matar Sarr, blessé, a fait beaucoup de bien à l'équipe, qui a nettement mieux joué en seconde période, même si cela est resté insuffisant pour inscrire au moins un but.

Des changements qui arrivent tard

Pape Thiaw a aussi pris trop de temps pour effectuer des changements. Celui de Jackson, à la 49e minute, est dû à une blessure, mais il faudra attendre la 75e minute pour qu'il réalise son deuxième changement avec les entrées en jeu d'Ibrahim Mbaye, Pathé Ciss et El Hadj Malick Diouf. Personne n'aurait blâmé Pape s'il avait effectué ces changements quinze minutes plus tôt. Pathé a apporté beaucoup de fraîcheur et de technique au milieu de terrain. Mbaye, pour sa première, a été plutôt discret.

Pape Thiaw est passé à côté de son match. La marche était-elle trop élevée ? Sûrement pas. Il devra seulement avoir plus confiance en lui, prendre les décisions qu'il faut et ne pas dépendre de ses adversaires.

Des Lions dépassés... et tendus

On ne sait pas ce que Vinicius a bien pu lui dire, mais Kalidou Koulibaly est complètement sorti de son match après son altercation avec l'attaquant brésilien. Et cela s'est ressenti sur toute la rencontre. Cette équipe nationale du Sénégal dépend énormément de son capitaine. En plus de son rôle de leader, il fait partie de ceux qui donnent le tempo du match grâce à sa vision, sa qualité de passe et sa technique. La construction démarre presque toujours avec lui. Aujourd'hui, il n'a pas réussi beaucoup de ses passes vers l'avant, celles qui apportent d'ordinaire le danger. Il a souffert face aux attaques incessantes de Vinicius et de Rodrygo.

Sa nervosité a également contaminé certains de ses coéquipiers, comme Moussa Niakhaté et Édouard Mendy, qui ne sont jamais vraiment entrés dans leur match. Le portier d'Al-Ahli avait du mal à réussir des passes plutôt simples pour un gardien de son calibre. Il a trop souvent rendu le ballon aux Brésiliens. Kalidou Koulibaly, malgré toute son expérience, s'est cette fois-ci laissé entraîner par l'attaquant du Real Madrid, qui peine à jouer un match sans avoir d'altercation avec un adversaire.

C'est ainsi que s'achève la série de 26 matchs sans défaite des Lions, qui constituait jusqu'à ce jour le record en cours. Le Sénégal a perdu pour la première fois depuis le 12 septembre 2023. Cependant, c'est une défaite qui arrive au bon moment, la défaite qu'il fallait. Le Sénégal se prépare à disputer la CAN. L'équipe était surestimée, car elle n'avait pas l'habitude de perdre. Cette défaite est une leçon d'humilité. Les Lions sauront qu'ils ne sont pas imbattables et qu'ils sont maîtrisables. La douche est loin d'être froide, elle est plutôt tiède. C'est dans la défaite que l'on se construit.

Le Sénégal affrontera le Kenya en amical ce mardi à 15 GMT en Turquie.