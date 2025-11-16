La 7e édition du Transform Africa Summit, organisée par Smart Africa et le gouvernement guinéen, a eu lieu du 12 au 14 novembre 2025 en Guinée. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, était invité par son homologue de la Guinée, Rose Pola Pricemou. L'occasion pour lui de porter la voix du Sénégal.

Dans une communication sur ses réseaux sociaux, Alioune Sall explique avoir notamment participé à un panel sur le « Déploiement de l'IA pour la santé en Afrique ». Lors de sa prise de parole, il a pu partager la vision du New Deal Technologique, sur la façon dont l'intelligence artificielle peut transformer nos systèmes de santé en renforçant l'interopérabilité, la résilience et l'inclusion. « J'ai insisté sur la nécessité de mutualiser nos infrastructures et de nous doter d'un cadre de gouvernance concerté pour le partage des données », souligne-t-il.

Le ministre a également mis l'accent sur d'autres points :

· Échanges bilatéraux fructueux avec plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, soulignant la nécessité de mutualiser nos efforts pour maximiser l'impact des investissements numériques dans la région.

· Participation au Conseil d'administration de Smart Africa pour finaliser la feuille de route stratégique des prochaines années.

Par ailleurs, des avancées concrètes ont eu lieu avec la signature avec la Guinée d'un protocole d'accord sur des points essentiels concernant notamment l'interconnexion des infrastructures et réseaux de télécommunications, le développement conjoint de plateformes digitales (e-gouvernance, etc.), le partage d'expertise en cybersécurité, data centers et intelligence artificielle, la promotion des startups et de l'entrepreneuriat numérique, ou encore l'adoption de positions communes dans les instances internationales.