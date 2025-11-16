Sénégal: COP30 - Le pays et la Norvège signent un accord bilatéral

En marge de la COP30, le Sénégal et la Norvège ont signé, ce samedi 15 novembre 2025, un accord bilatéral sur la mise en oeuvre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris, destiné à renforcer leur collaboration sur les mécanismes carbone et à soutenir la transition énergétique durable.

Dr Abdourahmane Diouf, ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, a salué « un partenariat exemplaire fondé sur la transparence, l'intégrité environnementale et le développement durable ». Il a rappelé les avancées du Sénégal, dont 27 % d'énergies renouvelables dans la capacité installée en 2023, avec une ambition de 40 % d'ici 2030, ainsi que la mise en place d'un cadre solide pour le marché carbone national.

Du côté norvégien, le ministre du Climat et de l'Environnement, Andreas Bjelland Eriksen, s'est félicité de cette coopération, qu'il qualifie de « modèle pour l'action climatique internationale ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Sénégal est un partenaire de confiance, engagé dans une transition énergétique ambitieuse. Cet accord permettra de générer des réductions d'émissions crédibles et de soutenir des projets qui profitent directement aux populations », a déclaré M. Eriksen.

Il a également souligné que la Norvège souhaite « accélérer des partenariats bilatéraux transparents qui garantissent des ajustements correspondants rigoureux et contribuent réellement à maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C ».

L'accord, qui prolonge le protocole d'entente signé à Dakar en novembre 2023, vise à mobiliser des financements pour l'adaptation, stimuler la production d'énergies renouvelables connectées au réseau et soutenir des projets carbone à forte valeur ajoutée sociale et environnementale.

Dr Abdourahmane Diouf a réaffirmé « l'engagement total du Sénégal pour une mise en oeuvre efficace » de cet accord, qui marque un signal fort de coopération climatique depuis Belém.