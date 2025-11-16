Ile Maurice: AnneGa - Human Stories

On entre dans le noir. Pour que le nouvel album d'AnneGa naisse à la lumière. La salle de spectacle du J&J Auditorium est plongée dans la pénombre. Ambiance déroutante, pour mieux nous transporter dans le monde inédit que l'artiste a mis trois ans à construire.

C'était le lundi 10 novembre dernier. Pour le concert de découverte de Stories, l'album d'AnneGa qui sortira mi-décembre. Un live qui a imaginé les choses en grand, pour le rite de passage du studio au public.

Du temps, de l'effort, une série de collaborations. Puis, une team légère mais cohérente pour porter à bout de bras, à bout de voix, les 12 titres de Stories sur scène. «Quatre personnes, c'est beaucoup plus facile à exporter à l'international», souligne Cédric Cartier de Kabann Records, producteur et manager d'AnneGa.

L'oreille accroche des sonorités électro, de la ballade, des chansons chaudement habillées de lumières. Le voyage musical commence au bord de Losean, le single remixé dans une version plus électro. Sur les 12 titres de Stories, cinq chansons sont en kreol morisien. Leurs titres ont des intonations familières.

Elles nous lancent tour à tour Eoula, puis Gete kot nou ete. Clin d'oeil au chemin parcouru depuis Remember me, le premier album d'AnneGa sorti en 2021. Et la place qu'elle s'est faite depuis dans le paysage musical local. Une place atypique pour un style qui s'abreuve à plusieurs sources : world music, musique folklorique, électro, pop. Un style rempli de feel good vibes, qui se caractérise par du easy listening. Le thème de l'identité - indianocéanité aussi - revient. «Mettre en valeur Maurice, nous l'avons toujours fait», fait ressortir Cédric Cartier.

Mais ce qui frappe davantage, c'est la voix d'AnneGa elle-même. Elle a fait un bond prodigieux, a gagné en puissance. Parvenant à monter crescendo dans un duo électrisant avec le trompettiste Fabien Thomas. La chanteuse tient tête au cuivre, le fait monter jusqu'à elle et le dépasse encore dans ce qui a été l'un des moments les plus forts de ce concert d'introduction à Stories.

AnneGa a bénéficié de séances de coaching vocal régulières et assidues, convient Cédric Cartier. «Quand on travaille sur un album, il y a des défis à relever pendant toutes les séances d'enregistrement. Ces séances sont des préparations pour la voix, à chaque fois. Automatiquement, cela a poussé AnneGa à perfectionner sa technique vocale.»

Est-ce que la guest appearance de Fabien Thomas sera au programme des futurs concerts ? «Je l'espère», souhaite le producteur. «Fabien Thomas a toujours été avec nous. Cela fait sens qu'il apparaisse à un moment spécifique du show.»

Le galop d'essai de Stories va maintenant donner lieu à des ajustements. Plus qu'un concert, ce show sons et lumières immersif a été filmé, pour servir de carte de visite auprès de promoteurs. Avec l'espoir que des portes de festivals d'ici et d'ailleurs s'ouvrent.

Une formule de concert en extérieur est-elle également envisageable ? «C'est prévu, définitivement. Ce sera en décembre, tout de suite après la sortie de l'album», promet Cédric Cartier qui pour l'heure n'avance pas de date précise. Le show en extérieur demandera une «plus grosse logistique qu'au J&J Auditorium, où tout le matériel nécessaire est déjà en salle».