Ile Maurice: Navin Ramgoolam sur la démission de Paul Bérenger - « Li pou bien tris si sa arive »

15 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

La déclaration du Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, a retenu toute l'attention ce samedi 15 novembre, à l'issue de l'inauguration du Sir Seewoosagur Ramgoolam Sports Complex à Triolet.

Interrogé sur les rumeurs persistantes annonçant le départ imminent de Paul Bérenger du gouvernement, le chef du gouvernement a confirmé avoir été informé par le leader mauve de cette éventualité.

« Li pou bien tris si sa arive », a réagi Navin Ramgoolam au sujet d'une éventuelle démission de Paul Bérenger de l'Alliance du Changement.

Cette prise de position intervient dans un climat particulièrement tendu. Depuis ce matin, des rumeurs insistantes font état d'une démission de Paul Bérenger et de son retrait du gouvernement. Le leader du MMM a toutefois indiqué qu'aucune décision ne sera officialisée avant la réunion du comité central des Mauves prévue lundi 17 novembre.

Malgré ces tensions, plusieurs membres du MMM étaient présents à l'inauguration du complexe sportif à Triolet, aux côtés du Premier ministre. Parmi eux : le ministre des Sports, Deven Nagalingum, la ministre junior Karen Foo Kune et le ministre junior Fawzi Allymun.

