Sénégal: Le fonio, un produit de plus en plus prisé mais onéreux sur le marché (promoteur)

Dakar — Le fonio est un produit très prisé par les ménages malgré son coût toujours onéreux sur le marché sénégalais où la demande est supérieure à l'offre, a soutenu Modou Fall, entrepreneur.

"Le fonio reste quand même relativement très, très cher. [...]. Dans les supermarchés, il faut payer quatre ou cinq fois plus que le prix du riz. Le prix du kilogramme peut coûter jusqu'à 2500, voire 3500, 4000 FCFA", a-t-il indiqué.

Modou Fall s'exprimait dans un entretien avec l'APS en prélude à la célébration de la Journée nationale du fonio organisée le 15 novembre avec des activités de découvertes de recettes, de plats, etc.

Mais malgré ce problème d'accessibilité, le produit regorge des qualités nutritives que l'on ne trouve pas dans le riz et en "consommant le fonio, on est rassasié". Tous les plats à base de riz peuvent être remplacés par le fonio, a-t-il fait valoir.

Le promoteur croit que cette tendance peut être inversée si la même politique industrielle est faite autour de cette spéculation dont la production nationale reste malheureusement insuffisante.

"Au niveau national, la production est quasi inexistante. On est en train de parler de 6000 à 6500 tonnes par an suivant les récentes statistiques de la DAPSA (Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles) et de l'ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie)", a déploré Modou Fall.

Cette production ne couvre pas les besoins du marché car c'est l'équivalent d'une Petite et moyenne industrie (PMI). Sur les 6000 tonnes produites, les 5000 tonnes sont utilisées pour l'autoconsommation des communautés productrices.

Et si on enlève l'autoconsommation, les pertes, "il ne reste que 1000 à 1250 tonnes par an pour le marché, la transformation, la commercialisation locale. C'est moins de quatre tonnes par jour. Donc, le fonio que nous consommons nous vient essentiellement des pays de la sous-région", a-t-il signalé.

A l'en croire, "tout est à construire sur le fonio" qui est beaucoup plus nutritif que le riz, et c'est également une réponse pour les personnes mises aux régimes à faible taux de glycémie.

De plus, le fonio peut être une substitution aux farines de blé ou d'autres spéculations de grandes consommations. "En terme d'utilisation, c'est vraiment une spéculation polyvalente et qui peut être utilisée sur différentes formes et sans compter l'industrie cosmétique", a-t-il ajouté.

Modou Fall déplore le fait de considérer le fonio comme une culture de subsistance durant les périodes de soudure "alors qu'on peut l'industrialiser".