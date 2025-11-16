Sénégal: La deuxième édition du tournoi des sports travaillistes lancée à Bakel

Bakel — Le préfet du département de Bakel (est), Daouda Sène, a présidé, vendredi soir, l'ouverture de la deuxième édition du tournoi des sports travaillistes, une compétition qui vise à raffermir les liens entre travailleurs.

"C'est un évènement extrêmement important, quand on sait le rôle que joue le sport dans le raffermissement des liens entre la communauté. Mais également l'autre rôle important, c'est la promotion de la performance dans l'esprit de fair-play", a lancé M. Sène.

Il livrait son message lors de l'ouverture du tournoi en présence des autorités territoriales, des chefs de service et de tous les membres des douze équipes devant disputer la compétition.

L'autorité administrative a appelé les équipes à un esprit de fair-play tout au long du tournoi. "Il est bon pour les travailleurs que nous sommes de sortir de temps en temps pour nous prémunir de certaines maladies", a-t-il rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Adama Laye, président du district des sports travaillistes de Bakel, en plus du sport qu'est le football, des initiatives seront apportées lors de cette deuxième édition du tournoi.

"On envisage, dans les jours à venir, d'impliquer d'autres disciplines comme la pétanque ou le scrabble. Chaque corporation va présenter une équipe et les meilleurs vont représenter le département pour les phases régionales", a fait savoir M. Laye, journaliste et correspondant de Radio Sénégal internationale (RSI, publique) à Bakel.

Le tournoi va servir d'établir des relations sociales entre les travailleurs, a-t-il ajouté, rappelant que l'objectif est d'utiliser le sport pour améliorer le bien-être des employés et la performance de l'entreprise.

Deux matchs étaient au programme pour cette première journée. L'équipe des "professeurs" a battu celle des "Eaux et Forêts" (2-1), tandis que celles de "l'administration" et de "l'armée" ont fait match nul (1-1).