Afrique: Vingt-neuf films au menu de la 25e édition du festival 'Image et vie'

Dakar — Vingt-neuf films vont être projetés en salle et en plein air, lors de la 25e édition du festival "Image et vie", en vue d'offrir au public la richesse des regards du monde, a indiqué son initiateur, Moustapha Niang.

"Cette année encore, notre festival se veut un espace d'échange, de découverte et de partage. A Dakar, 29 films seront projetés en salle et en plein air, pour offrir au public la richesse des regards du monde", a-t-il déclaré, vendredi, lors du lancement officiel dudit festival.

"Mobilité culturelle" est le thème de ce festival qui se tient du 14 au 18 novembre. Le président de la fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI), Cheikh Oumar Sissoko est l'invité d'honneur de cette édition.

A l'instar de Dakar, il est également prévu un festival itinérant dans cinq régions du Sénégal, du 23 novembre au 3 décembre. 21 films vont entrer en compétition, au cours de cette 25e édition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le film "Katanga, la danse des scorpions" du réalisateur Burkinabè, Dani Traoré, a été diffusé en première, lors du lancement officiel de cette activité. Tourné au Burkina-Faso, ce film a été récompensé par une série de distinctions au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) 2025 et aux "African movie academy awards (AMAA).

"Cette édition a une saveur toute particulière, car elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du groupe 'Image et Vie", un quart de siècle d'engagement au service du cinéma, de la jeunesse et du dialogue multiculturel", a notamment ajouté M. Niang.

Il a indiqué que les organisateurs ont souhaité "une place importante" à la formation et à la réflexion avec un atelier destiné aux jeunes consacrés à l'intelligence artificielle et au cinéma.

Il est également prévu, une rencontre de professionnels portant sur "l'environnement du cinéma sénégalais et la prise en charge sanitaire des acteurs du secteur".

" (...) j'ai le plaisir de vous annoncer que lors de la cérémonie de clôture, nous présenterons et distribuerons quelques exemplaires du livre blanc du groupe 'Image et Vie', traçant ainsi nos 25 années d'action, de passion et de cinéma partagé", a-t-il annoncé.

La représentante de l'ambassadeur du Burkina-Faso au Sénégal, Valérie Dangana, a souligné que le choix porté sur un film burkinabè pour inaugurer cette 25e édition reste "hautement symbolique".

"Il témoigne de la reconnaissance du rôle du Burkina-Faso dans le cinéma africain et la vitalité toujours renouvelée de ses créateurs", a-t-elle estimé.

Pour elle, en honorant ce film, toute une tradition de résistance, de créativité et de dignité qui a façonné l'identité culturelle de la région, a été honorée.

"Vous rappelez que le cinéma n'est pas seulement un art, mais aussi un langage universel qui relie les peuples et éclaire nos sociétés", a-t-elle ajouté.

"(...) en substance, l'image comme mise en évidence de la réalité sociale, de la coexistence pacifique et de la conscience collective, est un facteur déterminant qui permet au peuple d'être conscient, de prendre leur destin en main et de créer leur vie", a, pour sa part, fait valoir Cheikh Oumar Sissoko.