Sénégal: Maïmouna Dièye salue l'engagement des femmes dans les sphères économiques et sociales

Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a magnifié, vendredi, l'engagement des femmes championnes et capitaines d'industrie dans les sphères économiques et sociales.

"La présence du gouvernement à vos côtés témoigne de la qualité de la collaboration avec l'Ong Tringa. C'est une plateforme qui correspond à notre volonté politique et citoyenne de promouvoir la participation et le leadership des femmes dans les sphères économiques et sociales", a dit Mme Dièye.

Elle présidait la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum de la Femme organisé par l'ONG Tringa, qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture.

Cette rencontre de trois jours a pour thème "Leadership féminin, autonomisation des femmes et développement durable".

"Je voudrais saluer la belle opportunité que nous offre cette importante tribune pour prolonger la réflexion sur une série de thématiques au centre de l'agenda du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités : le leadership des femmes, l'autonomisation des femmes et le développement durable", a-t-elle ajouté.

"Chacune de ces thématiques nous parle, personnellement, soit en tant que femme, soit en tant que militante des droits des femmes ou encore en tant que ministre de la République en charge de la Femme dans toutes ses composantes", a-t-elle précisé.

Par ailleurs, Maïmouna Dièye note que malgré les "efforts louables" qui sont investis depuis plusieurs décennies par l'Etat et ses partenaires, l'impact réel sur les conditions de vie des femmes surtout en milieu rural est encore très faible.

"On ne saurait, non plus, perdre de vue les progrès du Sénégal pour réduire les inégalités hommes/femmes à travers l'instauration de la parité politique qui a sensiblement renforcé la présence des femmes à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales. A cela s'ajoutent les plans d'action nationaux visant l'élimination des violences basées sur le genre qui inhibent le potentiel de participation des femmes au développement", a-t-elle déclaré.

Elle a salué "l'engagement, la vision et le sens de l'initiative" de la présidente de l'Ong Tringa, Awa Thiam et toute son équipe.

Mme Thiam a remercié la ministre de la Femme pour son soutien avant d'inviter l'Etat du Sénégal à davantage investir sur les causes des femmes.