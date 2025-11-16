Sénégal: Kaffrine - Inauguration du bloc opératoire réhabilité du centre de santé Saliou Ndao

Kaffrine — La préfète du département de Kaffrine (centre), Aïssatou Ndiaye Diallo, a procédé, vendredi, à l'inauguration du bloc opératoire réhabilité du centre de santé Saliou Ndao, une infrastructure destinée à améliorer la prise en charge des patients, a constaté l'APS.

Sa réhabilitation a été rendue possible grâce à des partenaires tels que le projet Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (ISMEA) et l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL).

"L'ouverture du bloc opératoire va inéluctablement insuffler un nouvel élan de modernité au centre, mais surtout contribuer au désengorgement de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao", a déclaré la représentante de l'État.

Elle s'exprimait au terme de la cérémonie d'inauguration, en présence des autorités médicales, du représentant d'ENABEL, Dembo Guirassy, des autorités territoriales, de notables et de plusieurs personnalités religieuses.

La préfète a remercié les partenaires ISMEA et ENABEL, tout en appelant à la préservation et à l'entretien du bloc opératoire afin d'assurer sa durabilité.

Pour le médecin-chef du district sanitaire, Christophe Koidi Kanfom, l'ouverture de ce nouveau bloc répond à un besoin réel des populations de Kaffrine.

"Ce bloc permettra une meilleure prise en charge des femmes enceintes et contribuera à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile", a-t-il expliqué.

De son côté, Dembo Guirassy, représentant d'ENABEL, a indiqué que plus de 40 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'équipement du bloc opératoire, auxquels s'ajoutent plus de 10 millions de francs CFA dédiés à la formation de l'équipe médicale chargée des interventions, notamment les césariennes.