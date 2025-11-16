Sénégal: Kaffrine - Inauguration du bloc opératoire réhabilité du centre de santé Saliou Ndao

15 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La préfète du département de Kaffrine (centre), Aïssatou Ndiaye Diallo, a procédé, vendredi, à l'inauguration du bloc opératoire réhabilité du centre de santé Saliou Ndao, une infrastructure destinée à améliorer la prise en charge des patients, a constaté l'APS.

Sa réhabilitation a été rendue possible grâce à des partenaires tels que le projet Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (ISMEA) et l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL).

"L'ouverture du bloc opératoire va inéluctablement insuffler un nouvel élan de modernité au centre, mais surtout contribuer au désengorgement de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao", a déclaré la représentante de l'État.

Elle s'exprimait au terme de la cérémonie d'inauguration, en présence des autorités médicales, du représentant d'ENABEL, Dembo Guirassy, des autorités territoriales, de notables et de plusieurs personnalités religieuses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La préfète a remercié les partenaires ISMEA et ENABEL, tout en appelant à la préservation et à l'entretien du bloc opératoire afin d'assurer sa durabilité.

Pour le médecin-chef du district sanitaire, Christophe Koidi Kanfom, l'ouverture de ce nouveau bloc répond à un besoin réel des populations de Kaffrine.

"Ce bloc permettra une meilleure prise en charge des femmes enceintes et contribuera à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile", a-t-il expliqué.

De son côté, Dembo Guirassy, représentant d'ENABEL, a indiqué que plus de 40 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'équipement du bloc opératoire, auxquels s'ajoutent plus de 10 millions de francs CFA dédiés à la formation de l'équipe médicale chargée des interventions, notamment les césariennes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.