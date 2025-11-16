Congo-Kinshasa: 26 nouveaux gestionnaires de santé s'engagent à améliorer la qualité des soins à Kisangani

L'Association des Gestionnaires des Institutions de Santé (AGIS) a accueilli 26 nouveaux gestionnaires de santé lors d'une cérémonie de prestation de serment organisée dans la grande salle du couvent des soeurs de la Sainte Famille 14 novembre 2025 à Kisangani, dans la Tshopo.

Parmi les assermentés, 21 sont des femmes, ce qui témoigne d'une féminisation croissante dans les fonctions de gestion sanitaire.

Ces nouveaux gestionnaires se sont engagés moralement, juridiquement et professionnellement à oeuvrer pour une gestion éthique et rigoureuse, axée sur l'amélioration continue de la qualité des soins.

Josée Mboka, présidente provinciale de l'AGIS, a souligné que ce serment est un engagement important, rappelant que le rôle de gestionnaire est un service au bénéfice des malades, à exercer avec compétence et honnêteté.

« Ce serment vous lie. Votre fonction n'est pas un privilège mais un service au bénéfice des malades. Travaillez dans la vérité, avec compétence et engagement », a-t-elle déclaré.

Le Dr Bienvenue Ikomo, chef de division provinciale de la santé, a quant à lui encouragé les nouveaux administrateurs à faire preuve d'humilité, de respect et de loyauté envers la hiérarchie.

Les nouveaux membres ont promis de s'impliquer avec intégrité et dévouement pour contribuer à la réforme et au renforcement du système de santé dans la province de la Tshopo.

Cette initiative fait partie d'un effort plus large de professionnalisation de la gestion hospitalière en RDC, visant à améliorer la gouvernance du secteur sanitaire.