Congo-Kinshasa: 70 % de la population de l'Ituri opposée à l'exploitation pétrolière dans le Graben Albertine

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La large majorité de la population riveraine du Graben Albertine en Ituri, soit environ 70%, rejette tout projet d'exploitation pétrolière dans cette région partagée entre la RDC et l'Ouganda. C'est ce que révèle une étude du Cadre de concertation sur les ressources naturelles, présentée le vendredi 14 novembre 2025 à Bunia devant des autorités locales et des représentants communautaires.

L'étude, conduite entre juin 2024 et octobre 2025, a ciblé les blocs pétroliers 1, 2 et 3 situés le long du lac Albert et a recueilli les avis des communautés locales. Le constat est clair :

Les populations évoquent de forts risques environnementaux, notamment la destruction de la biodiversité du lac et de ses environs, notamment :

1. Des risques environnementaux élevés, notamment la destruction de la biodiversité du lac et de ses environs ;

2. Des conséquences sanitaires potentielles pour les communautés locales ;

3. La menace sur le patrimoine culturel et les moyens de subsistance traditionnels.

Elles craignent des conséquences sanitaires potentielles, notamment l'apparition de maladies graves.

Ces populations s'inquiètent également de la menace sur leur patrimoine culturel ainsi que sur leurs moyens de subsistance traditionnels à travers la pêche, l'agriculture et l'élevage.

Dieudonné Kasonia, secrétaire permanent de ce Cadre de concertation , a plaidé pour la suspension du processus d'attribution des blocs pétroliers, déclarant :

« Nous recommandons au gouvernement congolais de geler l'attribution des blocs tant qu'un mécanisme de consultation communautaire transparent et inclusif n'est pas mis en place ».

L'organisation annonce par ailleurs une campagne de sensibilisation visant à vulgariser les résultats de cette enquête dans les villages riverains et auprès des autorités nationales.

Ce rapport pourrait peser dans les décisions futures concernant les projets d'exploitation dans le Graben Albertine, une région déjà sensible sur le plan écologique et stratégique.

