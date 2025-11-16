Sénégal: Le Sénégal s'incline (2-0) devant le Brésil et perd son invincibilité

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a été battue (0-2), samedi, par celle du Brésil en match amical international à l'Emirates Stadium de Londres, mettant fin à une série de 26 matchs sans défaite.

Battus par les Lions en juin 2023, après un match nul en 2019, les Brésiliens ont pris leur revanche.

Face à l'une des meilleures nations au classement FIFA, l'entraîneur de la Seleção, le technicien italien Carlo Ancelotti a aligné un onze très porté vers l'offensive.

Vinicius Junior et ses partenaires ont réussi à asphyxier les Lions avec un pressing très haut.

La défense sénégalaise a eu du mal à faire sortir le ballon après quelques minutes d'assauts stériles sur le camp brésilien.

Dominés, les champions d'Afrique 2022 vont céder face à l'assaut des attaquants de l'équipe la plus titrée de la Coupe du Monde avec cinq trophées.

La demi-heure réussie de la Seleção est sanctionnée par l'ouverture du score d'Estêvão (28').

Malgré le premier but, les Auriverde vont pousser en accentuant la domination au milieu. Sur un coup franc, la défense sénégalaise oublie Casemiro, qui double la mise (35').

Les Lions vont tenter de réagir dans les dernières minutes de la première mi-temps, sans effet, laissant la Seleção rejoindre les vestiaires avec l'avantage confortable de 2-0.

Au retour, les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw vont montrer un meilleur visage, mais calent devant la bonne défense brésilienne.

Le Brésil réussit à conserver son score jusqu'à la fin, prenant ainsi sa revanche sur le Sénégal. Cette victoire met fin ainsi à la série de 26 matchs d'invincibilité des Lions et valide la première défaite de Pape Thiaw sur le banc.

Mardi, les Lions joueront un deuxième match face au Kenya, pour se relever et mieux aborder les joutes continentales avec le maximum de confiance.