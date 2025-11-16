Afrique: Coupe du monde U17 - Le Sénégal éliminé en seizième de finale par l'Ouganda

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal de football des moins de 17 ans a été éliminée (0-1) par celle de l'Ouganda des seizièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, ce samedi, à Doha, la capitale du Qatar.

Le but ougandais a été inscrit Walusumdi à la 15e mn au complexe de l'Aspire Zone, où se déroule cette compétition, à environ neuf kilomètres du centre de Doha.

Les Lionceaux enregistrent leur premier revers dans cette compétition, après avoir dominé la poule C avec deux victoires et un match nul.

Les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye n'ont pas fait mieux que lors de leurs dernières participations à la Coupe du monde des moins de 17 ans.

En 2019 et 2023, les Lionceaux s'étaient arrêtés en huitième de finale.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

L'Allemagne est la championne du monde en titre.

Le Nigeria est la nation la plus titrée dans cette compétition avec cinq trophées remportés.