Sénégal: Sédhiou - Le fonio, une réponse locale aux défis alimentaires (acteur)

Sédhiou — Le président de l'Union des producteurs de fonio, Chérif Malény Aïdara a déclaré, samedi, à Sédhiou (sud), que la culture de cette céréale ancestrale est une réponse locale aux défis alimentaires.

"Le Fonio est une réponse locale aux défis alimentaires. Il mérite une place centrale dans nos politiques agricoles ", a-t-il affirmé à l'occasion de la célébration le même jour de la 16e édition de la Journée nationale du fonio.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, en présence de producteurs, d'autorités locales et de partenaires techniques.

Le fonio est une céréale ancestrale aux vertus nutritionnelles reconnues, mais encore trop marginalisée dans les politiques agricoles nationales, selon Chérif Malény Aïdara. Il a salué l'organisation de cette journée dans une région emblématique de la culture du fonio.

Le président de l'Union des producteurs de fonio a rappelé que cette céréale, bien que peu cultivée, constitue "un aliment complet, riche en micronutriments et sans gluten, idéal pour la sécurité alimentaire et la nutrition des populations rurales".

Issiya Albis, coordinatrice nationale de la Journée nationale du fonio a listé les défis à relever dont le manque de matériel agricole adapté, l'absence de centres de transformation, des difficultés d'écoulement sur les marchés nationaux et internationaux.

Des producteurs du fonio ont plaidé pour la création d'un centre commercial dédié à cette céréale, afin de faciliter la vente directe des récoltes et d'améliorer leurs revenus.

Le gouverneur Diadia Dia a félicité les acteurs pour leur engagement, rappelant que cette journée doit être un "moment de réflexion stratégique". Il a insisté sur la nécessité de faire du fonio un "pilier de la sécurité alimentaire".

Il a également salué l'innovation de Sanoussi Diakité, qui a mis au point une machine de décorticage du fonio, facilitant ainsi la transformation de la céréale à grande échelle.

Le forum organisé en marge de la journée a permis d'explorer les pistes pour industrialiser la filière fonio.

Les participants ont formulé des recommandations concrètes telles que la mécanisation de la production, la structuration des chaînes de valeur, l'appui institutionnel pour intégrer le fonio dans les programmes nationaux de développement agricole.