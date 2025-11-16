Afrique: L'Ethiopie réitère sa candidature pour l'organisation de la COP32 en 2027 (officiel)

Dakar — Dr. Fitsum Assefa, ministre de la Planification et du Développement de l'Ethiopie, a réitéré, samedi, à Belém au Brésil, la candidature de son pays à l'organisation de la 32e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP32) en 2027.

"Je tiens à réaffirmer notre ferme engagement et notre disponibilité à accueillir la COP32, qui sera une COP africaine placée sous le signe de l'ambition, de la clarté et de l'action collective pour le climat", a-t-elle dit.

Dr. Fitsum Assefa s'exprimait lors d'un point de presse organisé au Cox Safety Center de Belém sur l'organisation de la COP32 en Éthiopie.

"Ce sera un rassemblement international pour aborder l'urgence climatique mondiale", a-t-elle indiqué.

La ministre éthiopienne a indiqué que son pays travaille de "manière constructive" pour assurer la continuité, la cohérence et renforcer ses ambitions pour limiter le réchauffement du climat.

"Accueillir la COP32, nous confère un avantage stratégique pour la planification logistique complète et les préparatifs de fond, que nous avons déjà entamés en perspective de ce sommet. Et nous nous engageons à collaborer à tous les niveaux : politique, technique et logistique, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec les observateurs, la société civile et les communautés locales", a-t-elle dit.

Dr. Fitsum Assefa, a réitéré sa profonde gratitude pour le soutien du Groupe de négociateurs africains pour le climat, des pays les moins avancés (PMA) et des autres groupes et parties.

Le Groupe des négociateurs africains, par la voix de son président Richard Muyungi, a réaffirmé mardi, à la COP30 en cours du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil, son soutien à la candidature de l'Ethiopie.

La Conférence des Parties (COP), organe décisionnel le plus élevé de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se prononcera sur cette candidature éthiopienne au cours de la COP30.

Le pays de la Corne de l'Afrique deviendra, en cas d'approbation, le cinquième pays africain à abriter la COP, après le Maroc en 2001 et 2016, le Kenya en 2006, l'Afrique du Sud en 2017 et l'Égypte en 2022.

L'organisation de la COP31 en 2026 est, quant à elle, toujours disputée entre la Türkiye et l'Australie.

La COP30 s'est officiellement ouverte ce lundi 10 novembre à Belém, au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne avec comme thème central : "La protection de l'Amazonie et l'évaluation des progrès climatiques 10 ans après l'Accord de Paris".