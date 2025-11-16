Afrique: L'Ethiopie réitère sa candidature pour l'organisation de la COP32 en 2027 (officiel)

15 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Dr. Fitsum Assefa, ministre de la Planification et du Développement de l'Ethiopie, a réitéré, samedi, à Belém au Brésil, la candidature de son pays à l'organisation de la 32e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP32) en 2027.

"Je tiens à réaffirmer notre ferme engagement et notre disponibilité à accueillir la COP32, qui sera une COP africaine placée sous le signe de l'ambition, de la clarté et de l'action collective pour le climat", a-t-elle dit.

Dr. Fitsum Assefa s'exprimait lors d'un point de presse organisé au Cox Safety Center de Belém sur l'organisation de la COP32 en Éthiopie.

"Ce sera un rassemblement international pour aborder l'urgence climatique mondiale", a-t-elle indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre éthiopienne a indiqué que son pays travaille de "manière constructive" pour assurer la continuité, la cohérence et renforcer ses ambitions pour limiter le réchauffement du climat.

"Accueillir la COP32, nous confère un avantage stratégique pour la planification logistique complète et les préparatifs de fond, que nous avons déjà entamés en perspective de ce sommet. Et nous nous engageons à collaborer à tous les niveaux : politique, technique et logistique, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec les observateurs, la société civile et les communautés locales", a-t-elle dit.

Dr. Fitsum Assefa, a réitéré sa profonde gratitude pour le soutien du Groupe de négociateurs africains pour le climat, des pays les moins avancés (PMA) et des autres groupes et parties.

Le Groupe des négociateurs africains, par la voix de son président Richard Muyungi, a réaffirmé mardi, à la COP30 en cours du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil, son soutien à la candidature de l'Ethiopie.

La Conférence des Parties (COP), organe décisionnel le plus élevé de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se prononcera sur cette candidature éthiopienne au cours de la COP30.

Le pays de la Corne de l'Afrique deviendra, en cas d'approbation, le cinquième pays africain à abriter la COP, après le Maroc en 2001 et 2016, le Kenya en 2006, l'Afrique du Sud en 2017 et l'Égypte en 2022.

L'organisation de la COP31 en 2026 est, quant à elle, toujours disputée entre la Türkiye et l'Australie.

La COP30 s'est officiellement ouverte ce lundi 10 novembre à Belém, au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne avec comme thème central : "La protection de l'Amazonie et l'évaluation des progrès climatiques 10 ans après l'Accord de Paris".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.