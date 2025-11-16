Sénégal: La mairie de Koul valide l'ouverture d'une mine de phosphate, un collectif s'oppose au projet

Koul — Le conseil municipal de Koul, dans le département de Tivaouane (ouest) a validé à la majorité de ses membres, une convention liant la commune à la société Envis SA, pour l'exploitation d'une petite mine de phosphate, a appris l'APS de sources concordantes.

La décision d'ouvrir l'exploitation de phosphates à Envis SA, a été entérinée jeudi, par le conseil municipal de Koul, lors d'une séance tenue dans la salle de délibérations de la mairie.

Un collectif dénommé "Samm Sunu Moomel", dirigé par Mamadou Bousso Diop, s'est opposé au projet, estimant que l'implantation d'une activité extractive menacerait les terres agricoles héritées des ancêtres.

L'un des membres de ce collectif, Djiby Diène, a dénoncé l'adoption du protocole "sans consultation citoyenne préalable", affirmant que les populations "n'accepteront jamais que leurs terres, leur environnement et leur avenir soient bradés".

Il soutient qu'en autorisant l'ouverture d'une mine dans la commune de Koul, le maire agit "pour ses propres intérêts".

Interrogé par l'APS, le maire de Koul, Modou Fall, a apporté, vendredi, des éclaircissements sur la convention, rappelant que la délibération relève "exclusivement" des prérogatives des élus locaux.

"La consultation directe des populations n'est pas une étape préalable obligatoire. Comme à l'Assemblée nationale ou dans les conseils départementaux, ce sont les élus qui apprécient et se prononcent", a-t-il souligné.

Il a précisé aussi que "la signature de la convention ne signifie pas le lancement de l'exploitation" de la mine de phosphate.

"Ceux qui contestent ne représentent pas 5 % de la population. Nous sommes dans un État de droit, régi par le Code de l'environnement, le Code minier et les textes encadrant les ressources naturelles", a-t-il poursuivi.

Si les terres appartiennent aux populations, "l'exploitation des ressources relève de la municipalité", a rappelé Modou Fall, qui appelle à "plus de cohérence dans les prises de position".

"On ne peut pas profiter de matériaux venus d'ailleurs et refuser de valoriser ceux que nous avons chez nous", a-t-il relevé.

Dans un souci de dissiper les inquiétudes, le maire de Koul a annoncé la tenue, "dans les prochains jours", d'une assemblée générale avec l'ensemble des villages de la commune, afin de "donner la bonne information" sur cette question.