Afrique: Journée Nationale de la Paix 2025 - La Côte d'Ivoire réaffirme son unité au Palais de la Culture

15 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Côte d'Ivoire a célébré, ce samedi 15 novembre 2025, la Journée Nationale de la Paix au Palais de la Culture de Treichville, lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de communion nationale.

Placée sous le thème « Unis dans la diversité, renforçons la culture démocratique pour la consolidation de la paix », cette édition a réuni autorités gouvernementales, leaders communautaires, chefs traditionnels et religieux, ainsi qu'une forte présence de jeunes engagés pour la cohésion sociale.

Intervenant à cette occasion, le Premier ministre, Dr Beugré Mambé, a appelé chaque citoyen à faire de la paix une discipline quotidienne. « Si nous devons parler à notre frère, nous devons lui parler dans un esprit de paix. Si nous devons poser des actions pour la collectivité, nous devons le faire dans un esprit de paix... La somme de nos pensées, de nos paroles et de nos actes réalisés dans un esprit de paix, fait la Paix », a-t-il déclaré, invitant les Ivoiriens à inscrire durablement cette valeur au coeur de leurs comportements individuels et collectifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Journée Nationale de la Paix, hautement symbolique pour la Nation, a été l'occasion de rappeler l'importance du vivre-ensemble, de la tolérance, de la solidarité et du respect mutuel. Les organisateurs ont salué l'engagement constant du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers la stabilité et le progrès partagé.

La célébration a également mis en lumière le rôle crucial joué par les jeunes, les organisations communautaires et les autorités coutumières et religieuses dans le maintien d'un climat apaisé, notamment durant l'élection présidentielle.

Leur mobilisation exemplaire a été présentée comme un modèle pour renforcer la culture démocratique.

Les participants ont réitéré leur volonté commune de préserver la paix, socle de toute ambition de développement. À Treichville, la JNPaix 2025 a ainsi résonné comme un appel collectif à poursuivre la construction d'une Côte d'Ivoire unie, inclusive et tournée vers l'avenir.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.