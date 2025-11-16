Afrique: Journée Nationale de la Paix 2025 - La Côte d'Ivoire réaffirme son unité au Palais de la Culture

La Côte d'Ivoire a célébré, ce samedi 15 novembre 2025, la Journée Nationale de la Paix au Palais de la Culture de Treichville, lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de communion nationale.

Placée sous le thème « Unis dans la diversité, renforçons la culture démocratique pour la consolidation de la paix », cette édition a réuni autorités gouvernementales, leaders communautaires, chefs traditionnels et religieux, ainsi qu'une forte présence de jeunes engagés pour la cohésion sociale.

Intervenant à cette occasion, le Premier ministre, Dr Beugré Mambé, a appelé chaque citoyen à faire de la paix une discipline quotidienne. « Si nous devons parler à notre frère, nous devons lui parler dans un esprit de paix. Si nous devons poser des actions pour la collectivité, nous devons le faire dans un esprit de paix... La somme de nos pensées, de nos paroles et de nos actes réalisés dans un esprit de paix, fait la Paix », a-t-il déclaré, invitant les Ivoiriens à inscrire durablement cette valeur au coeur de leurs comportements individuels et collectifs.

La Journée Nationale de la Paix, hautement symbolique pour la Nation, a été l'occasion de rappeler l'importance du vivre-ensemble, de la tolérance, de la solidarité et du respect mutuel. Les organisateurs ont salué l'engagement constant du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers la stabilité et le progrès partagé.

La célébration a également mis en lumière le rôle crucial joué par les jeunes, les organisations communautaires et les autorités coutumières et religieuses dans le maintien d'un climat apaisé, notamment durant l'élection présidentielle.

Leur mobilisation exemplaire a été présentée comme un modèle pour renforcer la culture démocratique.

Les participants ont réitéré leur volonté commune de préserver la paix, socle de toute ambition de développement. À Treichville, la JNPaix 2025 a ainsi résonné comme un appel collectif à poursuivre la construction d'une Côte d'Ivoire unie, inclusive et tournée vers l'avenir.