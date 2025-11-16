Cote d'Ivoire: Pôle pénitentiaire d'Abidjan - Un ex-détenu échappe de nouveau à la prison

15 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

A.B., ancien pensionnaire du Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa) ex-Maca, pour vol, a failli y retourner, cette fois poursuivi pour rébellion. À la barre du Tribunal d'Abidjan-Plateau, le mardi 4 novembre 2025, ses explications ont convaincu les juges, qui l'ont déclaré non coupable pour délit non établi.

Les faits : Après avoir passé cinq années en prison pour vol, il dit s'être repenti et être parvenu à se réinsérer dans la société en devenant conducteur de taxi.

Un jour, alors qu'il roulait sur l'axe Adjamé-Bingerville, un véhicule personnel lui a barré la route. À sa grande surprise, le conducteur de ce véhicule lui a demandé de présenter ses pièces et lui a reproché une mauvaise conduite. Ne reconnaissant pas les faits, A.B. a refusé d'obtempérer.

Le conducteur du véhicule a alors fait appel à des policiers en renfort, qui ont aidé à interpeller A.B. avant de l'emmener au commissariat, l'accusant de rébellion envers un agent des forces de l'ordre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la barre, A.B., âgé de 41 ans, a expliqué que le policier en question n'était pas en tenue réglementaire, mais en civil ; il ne pouvait donc pas savoir qu'il avait affaire à un agent. Il a également nié toute mauvaise conduite. « Mon client, assis à l'arrière du taxi, était lui aussi surpris des accusations portées contre moi », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.