Cote d'Ivoire: Pôle pénitentiaire d'Abidjan - Un ex-détenu échappe de nouveau à la prison

A.B., ancien pensionnaire du Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa) ex-Maca, pour vol, a failli y retourner, cette fois poursuivi pour rébellion. À la barre du Tribunal d'Abidjan-Plateau, le mardi 4 novembre 2025, ses explications ont convaincu les juges, qui l'ont déclaré non coupable pour délit non établi.

Les faits : Après avoir passé cinq années en prison pour vol, il dit s'être repenti et être parvenu à se réinsérer dans la société en devenant conducteur de taxi.

Un jour, alors qu'il roulait sur l'axe Adjamé-Bingerville, un véhicule personnel lui a barré la route. À sa grande surprise, le conducteur de ce véhicule lui a demandé de présenter ses pièces et lui a reproché une mauvaise conduite. Ne reconnaissant pas les faits, A.B. a refusé d'obtempérer.

Le conducteur du véhicule a alors fait appel à des policiers en renfort, qui ont aidé à interpeller A.B. avant de l'emmener au commissariat, l'accusant de rébellion envers un agent des forces de l'ordre.

À la barre, A.B., âgé de 41 ans, a expliqué que le policier en question n'était pas en tenue réglementaire, mais en civil ; il ne pouvait donc pas savoir qu'il avait affaire à un agent. Il a également nié toute mauvaise conduite. « Mon client, assis à l'arrière du taxi, était lui aussi surpris des accusations portées contre moi », a-t-il déclaré.