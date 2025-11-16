Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle - Les populations de Dimbokro adhèrent massivement

15 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Les équipes de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ont investi la ville de Dimbokro, le 12 novembre 2025, dans le cadre de sa caravane qui parcourt plusieurs villes et localités du pays.

Les populations à leur tour se sont fait prier. Elles ont envahi l'espace public du quartier Dioulakro, choisi par les agents, pour se faire enrôler à la Couverture maladie universelle (Cmu). Mais surtout pour profiter des séances de dépistages gratuits sur certaines maladies à savoir l'hypertension et le diabète.

Le responsable des équipes de la Cnam, le Dr Wilfried Zekpa, a indiqué qu'au cours de la matinée, une vingtaine de cas d'hypertension artérielle ont été décelés. Les personnes concernées ont reçu des médicaments gratuitement également.

Outre le dépistage, des centaines d'autres habitants ont saisi de cette opportunité de la présence des agents Cmu pour retirer leurs cartes et aussi obtenir des informations sur les avantages du dispositif.

En ce qui concerne les informations, les experts présents, Kouakou Paul et Dr Coulibaly Oumar, ont notamment rappelé que l'enrôlement fixé à 1 000 FCFA offre un accès aux soins de qualité avec des documents simplifiés. Et que le secteur informel n'est pas oublié. Il « bénéficie notamment des soins gratuits ». Ils ont souligné que dans les zones rurales, les populations sont prises en charge « à 100% jusqu'au 31 décembre 2025.

Les autorités traditionnelles ont salué cette démarche qui permet aux populations de connaître certaines pathologies dont elles souffrent. Pour le porte-parole des rois et chefs du N'Zi, Nanan Kôtchio, l'instauration de la Cmu est « la plus importante » des actions gouvernementales, car elle permet aux populations de se soigner à moindre coût.

Aïcha Diakité, au nom du maire, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation d'un tel événement. Car il permet de rapprocher les services de la Cnam des citoyens. « Je suis convaincu que la Cnam continuera à oeuvrer pour améliorer l'accès aux soins de santé pour tous », a-t-elle souhaité.

