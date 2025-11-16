Afrique: Le Soudan participe au neuvième Sommet de la Région des Grands Lacs à Kinshasa

Kinshasa, le 15 Nov. 2025 (SUNA) - Le neuvième Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Région des Grands Lacs s'est ouvert à la Salle du Peuple de Kinshasa, la capitale congolaise.

La délégation soudanaise était conduite par le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, membre du Conseil souverainté de transition et commandant en chef adjoint.

Lors de la séance d'ouverture, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a pris la présidence de cette session, succédant à João Manuel Gourcuff Lourenço, président de l'Angola.

M. Tshisekedi a souligné que les fondements de sa politique, durant son mandat, reposaient sur le principe non négociable de l'indépendance et de la souveraineté des pays de la région, et qu'il s'efforçait de promouvoir la paix et le développement, vecteurs d'intégration économique entre les États membres de l'Organisation des Grands Lacs.

Il a également souligné la nécessité de restructurer l'organisation, de lutter contre l'exploitation illicite des ressources de la région et de contenir les mouvements néfastes.

Par ailleurs, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Quan Xi, a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts déployés par l'Organisation des Grands Lacs pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

De son côté, le représentant du Président de l'Union africaine, Saghir Moubarak, a indiqué que l'Union Africaine était déterminée à oeuvrer pour la paix, la sécurité et le développement dans les pays riverains des Grands Lacs.

En outre, le lieutenant-général Ibrahim Jaber prononcera le discours du Soudan au Sommet de Kinshasa, qui portera sur les efforts visant à mettre fin aux guerres et aux conflits dans plusieurs pays de la région, notamment au Soudan.