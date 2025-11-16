Afrique: Le Soudan participe au neuvième Sommet de la Région des Grands Lacs à Kinshasa

15 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Kinshasa, le 15 Nov. 2025 (SUNA) - Le neuvième Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Région des Grands Lacs s'est ouvert à la Salle du Peuple de Kinshasa, la capitale congolaise.

La délégation soudanaise était conduite par le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, membre du Conseil souverainté de transition et commandant en chef adjoint.

Lors de la séance d'ouverture, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a pris la présidence de cette session, succédant à João Manuel Gourcuff Lourenço, président de l'Angola.

M. Tshisekedi a souligné que les fondements de sa politique, durant son mandat, reposaient sur le principe non négociable de l'indépendance et de la souveraineté des pays de la région, et qu'il s'efforçait de promouvoir la paix et le développement, vecteurs d'intégration économique entre les États membres de l'Organisation des Grands Lacs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également souligné la nécessité de restructurer l'organisation, de lutter contre l'exploitation illicite des ressources de la région et de contenir les mouvements néfastes.

Par ailleurs, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Quan Xi, a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts déployés par l'Organisation des Grands Lacs pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

De son côté, le représentant du Président de l'Union africaine, Saghir Moubarak, a indiqué que l'Union Africaine était déterminée à oeuvrer pour la paix, la sécurité et le développement dans les pays riverains des Grands Lacs.

En outre, le lieutenant-général Ibrahim Jaber prononcera le discours du Soudan au Sommet de Kinshasa, qui portera sur les efforts visant à mettre fin aux guerres et aux conflits dans plusieurs pays de la région, notamment au Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.