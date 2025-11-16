Soudan: Le président de la République démocratique du Congo reçoit le lieutenant-général Ibrahim Jaber

15 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu aujourd'hui le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, membre du Conseil souverainté de transition et commandant en chef adjoint, en marge de sa participation au neuvième Sommet de la région des Grands Lacs, qui se tient à Kinshasa.

Le membre de CST a transmis au Président congolais les salutations du Président et des membres du Conseil souverainté ainsi que du gouvernement soudanais au peuple et au gouvernement de la République démocratique du Congo.

Il a exprimé la gratitude du Soudan pour le soutien apporté par Kinshasa aux efforts de paix au Soudan et au renforcement des relations bilatérales, dans l'intérêt des deux nations.

Le lieutenant-général Ibrahim Jaber a également réaffirmé l'engagement du Soudan à poursuivre ses efforts soutenus pour mettre fin à la rébellion, qui a aggravé les souffrances du peuple soudanais et compliqué la situation humanitaire dans le pays.

Le membre du Conseil souverain a indiqué que le Soudan est déterminé à oeuvrer avec ses alliés du continent africain et de la région des Grands Lacs au développement de l'intégration africaine, en vue de parvenir à la paix et au progrès des pays du continent.

