Le neuvième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs s'est ouvert à la Salle du Peuple à la capitale congolaise Kinshasa, en présence du membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, commandant -général adjoint, lieutenant-général ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim, chef de la délégation du Soudan.

Le président de la république démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a adressé la séance inaugurale, après avoir pris la présidence de la session actuelle du président angolais João Manuel Lourenço.

Cheski a indiqué que les principaux axes de sa politique pendant son mandat seraient de ne pas transiger sur l'indépendance et la souveraineté des États de la région, tout en oeuvrant pour la paix et le développement afin de parvenir à l'intégration économique entre les États membres de l'organisation, de restructurer l'Organisation des lacs, de lutter contre l'exploitation illégale des richesses de la région et d'endiguer les mouvements négatifs.

De plus, le représentant du secrétaire général des Nations unies dans la région des Grands Lacs, Kwan Shi, a affirmé leur soutien aux efforts du système des Grands Lacs pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Pour sa part, le représentant du président de l'Union africaine, Saghir Mubarak, a indiqué que l'Union africaine est Soucieuse pour la réalisation de la paix, le maintien de la sécurité et le développement des pays des Grands Lacs.

Le Lieutenant- Général Ibrahim Jaber présentera le discours du Soudan au sommet de Kinshasa, qui se concentre sur les efforts visant à mettre fin aux guerres et aux conflits dans plusieurs pays de la région, en particulier au Soudan.