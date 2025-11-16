Soudan: Ibrahim Jaber arrive à Kinshasa

15 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le lieutenant-général Ibrahim Jaber Ibrahim, membre du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef adjoint, est arrivé aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à la tête de la délégation du SOudan participant au 9e Sommet de la région des Grands Lacs.

Ce sommet se tient aujourd'hui, samedi 15 novembre, à Kinshasa.

Il est accompagné de Salma Ishaq Mohamed Khalifa, ministre d'État au ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale, et de plusieurs autres responsables.

À son arrivée à l'aéroport international de Kinshasa, il a été accueilli par la ministre congolaise du Tourisme, Dida Mazinga Mukanzo, le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, et le chef de la mission soudanaise à Kinshasa, l'ambassadeur Osman Hussein Al-Amin, ainsi que par des membres de la mission diplomatique.

Le sommet devrait aborder les questions de renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité, et adopter des résolutions et des recommandations visant à relever les défis actuels dans la région, compte tenu de la situation sécuritaire et des conséquences des conflits en cours dans plusieurs pays.

En marge du sommet, le lieutenant-général Ibrahim Jaber, membre du Conseil souverain, rencontrera également plusieurs chefs d'État et délégations pour discuter des questions soudanaises et des relations bilatérales avec ces pays.

