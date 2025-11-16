Congo-Kinshasa: Explosion d'un camion-citerne à Matadi, un drame évité de justesse

Un camion-citerne appartenant à l'entreprise Erexcom Petroleum a explosé tôt ce samedi 15 novembre sur la Route nationale numéro 14 (RN14), à la hauteur du quartier Ango-Ango, dans la ville de Matadi, province du Kongo-Central. L'incident a provoqué un incendie majeur, causant d'importants dégâts matériels.

Le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, s'est rendu sur les lieux du sinistre. Il a confirmé que l'explosion a détruit le camion-citerne, un camion-remorque, ainsi que plusieurs infrastructures environnantes, notamment :

Des câbles électriques

Des habitations

Des boutiques

Deux garages

Selon l'autorité urbaine, aucune perte humaine n'a été enregistrée, grâce à la réaction rapide des équipes anti-incendie de deux sociétés locales, qui ont maîtrisé les flammes avant qu'elles ne se propagent davantage.

Une route en mauvais état pointée du doigt

Le mauvais état de la RN14, qui relie Matadi à la frontière angolaise, serait à l'origine de l'explosion. Des nids-de-poule, des déformations de la chaussée et l'absence d'entretien régulier rendent cette voie particulièrement dangereuse pour les véhicules transportant des matières inflammables.Le maire appelle à une réhabilitation urgente de cette route nationale afin de prévenir de futurs drames et de garantir la sécurité des usagers.