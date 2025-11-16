Congo-Kinshasa: Pluie diluvienne à Kalehe - Un mort et 7 disparus

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un drame climatique secoue une fois de plus le territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, où une forte pluie accompagnée de grêle a causé la mort d'une personne et fait sept disparus, selon un bilan encore provisoire.

Les pluies se sont abattues jeudi 14 novembre, en début d'après-midi, affectant plusieurs villages du groupement Mbinga Nord, dont Numbi Lowa, Nyabibwe, Nyamukubi, Kalangala, Mukwija et Muganzo.

Selon la société civile locale, le décès enregistré à Numbi Lowa est dû à un éboulement de terre survenu sur l'avenue du Camp. Les pluies ont également ravagé de nombreuses cultures, provoquant une destruction massive des champs et des plantations, surtout dans les zones agricoles de Nyabibwe et Kalangalo.

Benjamin Mungazi, acteur de la société civile, s'inquiète d'une menace imminente de famine dans la région. Les habitants touchés lancent un appel pressant à l'aide humanitaire. Ils demandent une intervention rapide des autorités, des personnes de bonne volonté, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, telles que le PAM et la FAO, pour répondre aux besoins de la population, notamment à Mukwija, Muganzo et Ruhunde.

Les sinistrés sollicitent de l'aide sous forme de vivres, produits de première nécessité et assistance financière, afin d'alléger les souffrances dues à cette catastrophe naturelle et prévenir une crise humanitaire dans cette zone enclavée du Sud-Kivu.

