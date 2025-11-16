Congo-Kinshasa: Doha - Signature d'un accord-cadre entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 pour relancer les négociations de paix

Les délégués du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de la rébellion de l'AFC/M23 ont signé, ce samedi 15 novembre à Doha, un accord-cadre destiné à organiser la poursuite des négociations en vue de parvenir à un accord de paix global.

Selon des informations obtenues par ACTUALITE.CD, il ne s'agit pas encore d'un texte définitif, mais d'un document de cadrage qui fixe la méthodologie et le calendrier des discussions à venir. L'accord-cadre prévoit l'élaboration d'une série de protocoles spécifiques, dont plusieurs doivent encore être négociés dans les deux semaines suivant la signature.

Des protocoles à venir sur les grands axes du processus de paix

Les protocoles à négocier porteront notamment sur :

L'accès humanitaire aux zones affectées par le conflit

Les arrangements sécuritaires et le programme DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion)

La restauration de l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle rebelle

Le retour des déplacés internes et des réfugiés

La relance économique des régions touchées

La mise en oeuvre d'une justice transitionnelle pour les victimes

Un engagement pour s'attaquer aux causes profondes du conflit

Le texte insiste, selon les informations recueillies, sur la résolution des causes profondes du conflit, notamment :

La lutte contre la discrimination

Le renforcement de l'unité nationale

La mise en place d'une gouvernance inclusive, intégrant toutes les composantes de la société

Cette signature marque une étape importante dans le processus de paix, même si de nombreux défis restent à relever pour parvenir à une solution politique durable au conflit qui secoue l'Est de la RDC.

Malgré ces progrès diplomatiques, la situation sécuritaire au Kivu reste préoccupante, les affrontements se poursuivent, et les FARDC et l'AFC/M23 s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu.