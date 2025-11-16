Sénégal: Coût électricité - Les fondamentaux techniques de la facturation de la Senelec sont « solides » (Papa Toby Gaye)

Les fondamentaux techniques de la facturation de la Senelec sont « solides », a affirmé vendredi le Directeur général de Senelec Papa Toby Gaye, même s'il reconnait qu'il subsiste des écarts opérationnels.

Il s'exprimait lors d'un atelier de restitution de l'enquête sur les compteurs et la facturation de la Société nationale d'électricité du Sénégal.

Au cours du second semestre de l'année 2023, la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) avait constaté la multiplication des récriminations d'associations de consommateurs et d'usagers préoccupés par le niveau élevé de leurs factures d'électricité.

La plupart des clients de Senelec avaient des soupçons quant à la fiabilité des systèmes de comptage ainsi qu'aux tarifs appliqués. Il s'y ajoute que certains ont considéré que Senelec a procédé à une augmentation insuffisante des tarifs.

Soucieux de répondre de « manière rigoureuse et objective » à ses préoccupations, souligne le Directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, une enquête approfondie a été conduite avec l'appui d'experts.

« Les résultats sont clairs et instructifs. Ils mettent en lumière plusieurs avancées importantes, mais également des insuffisances que nous devons corriger sans délai. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête. Mais nous savons qu'il confirme que les fondamentaux techniques de la facturation sont solides. Mais il subsiste des écarts opérationnels », a affirmé M. Gaye.

D'après lui, ces constats sont loin d'être un « motif d'inquiétude ». Cependant, ils constituent pour son équipe une feuille de route et une opportunité de transformation.

« Pour Senelec, l'objectif de cette restitution n'est pas de pointer du doigt, mais, de fédérer nos énergies autour d'un même engagement, offrir à chaque client une facturation juste, transparente et compréhensible », a-t-il dit.

Ayant présidé cet atelier, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop a relevé que le gouvernement du Sénégal reste engagé à soutenir toutes les actions visant à renforcer la qualité du service public de l'électricité. Mais également à promouvoir l'équité tarifaire et à garantir la protection des droits et des intérêts des consommateurs.

« Dans ce cadre, je félicite encore la CRSE d'avoir mené cette enquête qui est la première du genre du fait de sa nature, de son envergure et de sa portée et lui recommande de maintenir cette dynamique et d'étendre l'enquête sur l'ensemble du territoire, y compris en zone rurale, afin de mieux préserver les droits et les intérêts des consommateurs », a-t-il soutenu.

Sur ce, il a rappelé que les objectifs qui étaient fixés par cette enquête, c'était d'identifier et d'évaluer les types de systèmes de comptage et les procédures d'étalonnage mises en place, d'examiner le dispositif mis en place par Senelec pour l'installation, l'exploitation, la maintenance et le retrait des compteurs.

En somme, il s'agissait pour la CRSE d'évaluer le système de facturation de postpaiement et du prépaiement et d'analyser le système d'information clientèle de Senelec, de formuler enfin des recommandations pertinentes pour améliorer le système de comptage et de facturation.