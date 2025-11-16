Sénégal: Matam - Les travaux du Pasea-Rd lancés

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye a lancé, ce samedi, à Matam, le Projet d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (Pasea-Rd).

Le projet d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (Pasea-Rd) a été lancé ce samedi dans le département de Kanel. Il a été présidé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye.

Les populations de Kanel sont confrontées depuis des décennies à des problèmes d'accès à l'eau, rendant difficile leur quotidien. Donc, la mise en oeuvre de ce projet va certainement mettre fin à cette préoccupation.