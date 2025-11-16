Afrique: Ils font l'Afrique - Iyinoluwa Aboyeji, l'architecte d'un continent qui entreprend

Né le 28 mars 1991 à Warri, dans le sud du Nigeria, Iyinoluwa Samuel Aboyeji, 34 ans en 2025, s'est imposé en une décennie comme l'un des entrepreneurs les plus influents du continent.

Figure majeure de l'écosystème technologique africain, il incarne une génération déterminée à repositionner l'Afrique au centre des dynamiques économiques mondiales.

Après des études secondaires au Loyola Jesuit College d'Abuja, il rejoint l'Université de Waterloo, au Canada, où il étudie le droit et l'économie. Ce passage outre-Atlantique joue un rôle structurant : il y découvre l'univers des start-up, l'entrepreneuriat technologique, mais surtout le potentiel des solutions numériques dans les économies émergentes.

À son retour, Aboyeji multiplie les expériences : un stage aux Nations Unies, la direction d'une maison d'édition étudiante au Canada, puis la création de Bookneto, une plateforme d'apprentissage en ligne. Ces premières initiatives témoignent déjà d'un intérêt constant pour les technologies éducatives et les modèles innovants de diffusion de la connaissance.

En 2014, il franchit un cap avec la cofondation d'Andela. L'entreprise, qui identifie, forme et recrute des développeurs à travers l'Afrique, répond à une réalité longtemps négligée : l'existence d'un vivier de talents techniques sous-exploité. Andela bouleverse rapidement l'écosystème. En quelques années, des milliers de jeunes développeurs sont insérés dans les équipes d'entreprises internationales, remodelant l'image du continent dans l'industrie technologique.

En 2016, Aboyeji lance Flutterwave, une infrastructure de paiement destinée à faciliter les transactions financières sur le continent. La plateforme s'impose rapidement comme un acteur incontournable de la fintech africaine, en connectant les entreprises locales aux circuits mondiaux des paiements numériques. Flutterwave contribue à moderniser des secteurs entiers, du commerce électronique aux PME, jusqu'aux grandes institutions financières.

Après avoir quitté la direction opérationnelle de Flutterwave, il cofonde Future Africa, un fonds d'investissement et d'accompagnement destiné aux entrepreneurs africains porteurs de solutions à fort impact. L'objectif est clair : soutenir les innovations capables d'apporter des réponses concrètes aux défis structurels du continent, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'agriculture, de la santé ou de l'éducation.

Discret sur sa vie personnelle, marié à Whittmey Agboola, Aboyeji a progressivement construit une influence sans tapage. Classé parmi les cent Africains les plus influents par plusieurs publications internationales, il se distingue par une approche sobre, orientée vers les résultats et l'impact à long terme.

À travers ses différentes initiatives, Iyinoluwa Aboyeji contribue à redéfinir le rôle de l'Afrique dans l'économie numérique globale, non plus comme spectatrice mais comme actrice à part entière.