Sénégal: Kédougou - Les acteurs de la filière fonio invités à alimenter les cantines scolaires

Kédougou — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a appelé samedi, à Kédougou (sud-est), les acteurs de la filière fonio à alimenter les cantines scolaires des écoles publiques pour lutter contre la déperdition scolaire dans les zones vulnérables.

" Je demande aux acteurs de la filière fonio surtout le GIE Niokolo Koba Club d'alimenter les cantines scolaires de nos écoles publiques du Sénégal et de lutter contre la déperdition en milieu scolaire", a-t-il lancé.

Le ministre intervenait lors de la célébration de la de la 16ème édition de la journée nationale du fonio dont il était le parrain.

Placée sous le thème :" le fonio d'une culture traditionnelle à une culture industrielle : enjeux, défis et perspectives". Cette journée a été célébrée en présence de l'adjoint au gouverneur, chargé du développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moustapha Mamba Guirassy est revenu sur l'importance du fonio et son rôle dans le développement de ́la région de Kédougou dans le cadre de la mise en oeuvre des pôles territoires.

"Le fonio occupe une place extrêmement importante. Et dans la perspective très prochaine de la mise en oeuvre des pôles territoriales de façon générale, le secteur de l'agriculture doit s'appuyer sur le fonio pour accompagner le développement de la région de Kédougou", a-t-il souligné.

Selon Moustapha Mamba Guirassy, le gouvernement du Sénégal s'engage à accompagner, à travers des financements, le GIE Niokolo Koba Club.

"Le ministre de l'Industrie a promis d'inviter le GIE Niokolo Koba Club à la foire internationale. Et une tente sera réservée aux femmes de l'organisation Niokolo Koba Club pour qu'elles puissent exposer les facettes du fonio", a-t-il dit.

Le ministre de l'Education nationale a invité les acteurs de la filière du fonio à alimenter les cantines scolaires afin de lutter contre la déperdition scolaire dans les zones vulnérables.

La présidente des acteurs de la filière de Kédougou a plaidé auprès de l'Etat et tous les partenaires pour des financements et des matériels agricoles, insistant surtout sur la construction de l'usine de lavage du fonio au niveau du centre de transformation du GIE Niokolo Koba Club.

En marge de la célébration de journée, des plats de dégustation à base de fonio ont été offerts au public.