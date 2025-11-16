Sénégal: COP 30 - À Belém, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf et Andreas Bjelland Eriksen signent un accord bilatéral de coopération climatique

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf et Andreas Bjelland Eriksen, ministre du Climat et de l'Environnement de la Norvège ont signé, samedi, en marge de la COP30 à Belém, un accord bilatéral de coopération climatique portant sur la mise en oeuvre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris.

"Cet accord marque une étape majeure dans le renforcement de la coopération climatique entre les deux pays, fondée sur les principes d'intégrité environnementale, de transparence et de développement durable", indique un communiqué du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique transmis à l'APS.

"Il contribuera notamment à l'expansion des énergies renouvelables, au financement de l'adaptation et à l'appui aux efforts nationaux en matière de marché carbone", ajoute le texte.

Le Sénégal, engagé dans le cadre d'une transition énergétique ambitieuse, poursuit la mise en oeuvre de politiques fortes en matière de sobriété carbone, d'efficacité énergétique, de reforestation et de gestion durable des terres et des écosystèmes.

Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a salué "l'engagement du Gouvernement du Royaume de Norvège ainsi que l'appui du ministère sénégalais des Affaires étrangères et de l'ONG GGGI (Institut mondial pour la croissance verte) dans la concrétisation de cet accord".

Il a réaffirmé, à cette occasion, la volonté du Sénégal d'assurer une exécution exemplaire de cet accord, qui ouvre "la voie à de nouvelles initiatives de coopération climatique".

La COP30 s'est officiellement ouverte ce lundi 10 novembre à Belém, au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne avec comme thème central : "La protection de l'Amazonie et l'évaluation des progrès climatiques 10 ans après l'Accord de Paris".

Elle prend fin officiellement, le 21 novembre 2025.