Sénégal: Face à GFC, la Linguére mise sur une bonne défense (coach)

Saint-Louis — L'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdoulaye Sy, compte miser sur une solidité défensive pour ne pas prendre des buts, lors du déplacement de son équipe, ce dimanche, au stade Amadou Barry, face à Guédiawaye football club (GFC), en match comptant pour la troisième journée de la Ligue 1.

"Nous avons travaillé là-dessus, et je pense qu'on va arrêter l'hémorragie de prendre des buts. On va l'arrêter. Vous allez le voir dans ce match", a-t-il déclaré.

Il intervenait samedi, à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match, tenue au siège du club fanion de la ville tricentenaire.

"On aura plus de solidité défensive. On mettra en place quelque chose qui va protéger nos buts. C'est juste l'animation défensive qui a été une fausse note qu'on a rectifiée dans la semaine", a assuré le technicien.

Vice-capitaine de la Linguère de Saint-Louis, Adama Diouf a promis d'aborder de la meilleure des manières les autres matchs de la saison, y compris celui contre le club de la banlieue dakaroise.

Sur deux rencontres disputées en autant de sorties depuis le début la saison de football 2025/2026, les Sambas Linguère ont enregistré un match nul et une défaite, totalisant actuellement 1 point.