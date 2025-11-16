Sénégal: Face à GFC, la Linguére mise sur une bonne défense (coach)

15 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdoulaye Sy, compte miser sur une solidité défensive pour ne pas prendre des buts, lors du déplacement de son équipe, ce dimanche, au stade Amadou Barry, face à Guédiawaye football club (GFC), en match comptant pour la troisième journée de la Ligue 1.

"Nous avons travaillé là-dessus, et je pense qu'on va arrêter l'hémorragie de prendre des buts. On va l'arrêter. Vous allez le voir dans ce match", a-t-il déclaré.

Il intervenait samedi, à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match, tenue au siège du club fanion de la ville tricentenaire.

"On aura plus de solidité défensive. On mettra en place quelque chose qui va protéger nos buts. C'est juste l'animation défensive qui a été une fausse note qu'on a rectifiée dans la semaine", a assuré le technicien.

Vice-capitaine de la Linguère de Saint-Louis, Adama Diouf a promis d'aborder de la meilleure des manières les autres matchs de la saison, y compris celui contre le club de la banlieue dakaroise.

Sur deux rencontres disputées en autant de sorties depuis le début la saison de football 2025/2026, les Sambas Linguère ont enregistré un match nul et une défaite, totalisant actuellement 1 point.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.