Burkina Faso: Comité international mémorial Thomas Sankara - Les points focaux des Koulsé installés

Le Comité international du mémorial Thomas Sankara a installé, le samedi 15 novembre 2025 à Kaya, ses points focaux de la région des Koulsé.

Le Comité international du mémorial Thomas Sankara (CIMTH) investit progressivement les régions du Burkina Faso à travers l'installation de ses points focaux. Après les régions du Kadiogo (Ouagadougou), Nazinon (Manga), Nando (Koudougou), Yaadga (Ouahigouya), c'est autour des Koulsé (Kaya) de recevoir le CIMTS pour l'opérationnalisation de sa structure régionale, le samedi 15 novembre 2025 à Kaya.

Ainsi, fort de six membres, le comité régional du mémorial Thomas Sankara est constitué d'un coordonnateur (Saydou Bargo), d'un secrétaire général (Sayouba Ouédraogo alias M'Bolo), d'un trésorier (Yoro Moumini Ouédraogo), d'un secrétaire chargé à l'organisation (Souleymane Ouédraogo), d'un secrétaire chargé à l'information (Souleymane Sawadogo) et secrétaire chargé à la question féminine (Awa Ouédraogo).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir remercié les premiers responsables du CIMTH pour le choix porté à sa modeste personne, le coordonnateur Bargo a promis de mettre en oeuvre toutes ses énergies pour distiller les idéaux du père de la Révolution démocratique populaire (RDP) auprès des populations des Koulsé.

« Nous sommes à une phase de propagation des idéaux de Thomas Sankara. C'est une chaine qui quitte le niveau national pour les régions. Notre mission première est de faire en sorte que ces structures soient plus décentraliser. Nous allons approcher les autorités régionales pour que nos rues et monuments puissent porter de nos héros nationaux, comme Thomas Sankara », a indiqué Saydou Bargo.

De même, lui et son équipe entendent mener des actions de sensibilisation et de conscientisation dans les provinces des Koulsé. « Il y aura des actions de mobilisation dans le Namentenga et le Bam et dans les structures éducatives de Kaya et des autres provinces », a envisagé le coordonnateur Bargo.

Etant un fils de la révolution Sankara, le représentant des parrains de l'évènement, Samuel Bamogo a invité les points focaux à être exemplaires sans trahir la mémoire du père de la RDP.

« Sankara était un homme très engagé, honnête et révolutionnaire. Nous les invitons d'être humble et de se donner corps et âmes pour leur patrie et surtout de l'intérêt général de la Nation. Ils doivent éviter certains comportements pouvant affecter la cohésion sociale tout en prônant la dignité, le vivre-ensemble, le don de soi et le sacrifice suprême pour la Nation », a conseillé le parrain Bamogo.

Après le cérémonial d'installation, le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo les a invités à savoir accepter toute adversité pour se servir du carburant pour pouvoir avancer pour l'intérêt de la Nation. Pour atteindre leur objectif, il les a exhortés à se former idéologiquement et politiquement.

« Efforcez-vous de bien comprendre votre mission avant d'aller vers les populations. Formez-vous dans votre domaine professionnel. Lisez beaucoup ses oeuvres, car Thomas Sankara est un repère pour nous et nous devons montrer que nous sommes dignes de continuer son combat », a suggéré le gouverneur Ouédraogo.

Blaise Ouédraogo a invité les points focaux du CIMTS des Koulsé d'avoir des ambitions objectives et constructives pour pouvoir bâtir une Nation forte et prospère.

« Nous souhaitons donc que vous puissiez être un facteur de rassemblement, d'orientation, d'impression de la marche vers la souveraineté et la liberté réelle du peuple burkinabé et le développement de la région des Koulsé », a souligné Blaise Ouédraogo.

Le chef de la délégation du CIMTS, Jean Hubert Bazié a souligné que la mise en place des points focaux dans les régions du Burkina Faso vise à promouvoir l'identité du peuple burkinabé telle que la dignité, l'intégrité et le développement endogène.

« Le point focal, ce sont des personnes ressources qui reflètent de manière exemplaire, nos valeurs, qui sont capables de réveiller en chacun de nous, l'envie de bien faire, de mieux faire, qui inspirent en cherchant à mieux apprendre d'autrui pour mieux servir, avec pour objectif final, le bonheur de tous », a laissé entendre M. Bazié.

Pour lui, les points focaux doivent être des artères du CIMTS pour drainer les énergies, nourrir les ambitions nobles, faire battre le coeur de la Révolution au pays des Hommes intègres et partout dans le monde.

C'est pourquoi, après avoir félicité ses points focaux pour cette responsabilité assumée, Jean Hubert Bazié les a invités à refléter l'image de Thomas Sankara dans leurs actes et paroles.