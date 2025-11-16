Ile Maurice: Saison lancée à prix fous

Cet été, la récolte de letchis se fait plus lentement que prévu. Les vents froids et les conditions météorologiques difficiles ont perturbé la floraison, retardant la maturation des fruits. Dans certains vergers, un entretien irrégulier vient s'ajouter à ces difficultés, accentuant le ralentissement de la production.

Pour autant, la situation n'est pas la même partout. Dans des régions comme Vacoas ou Rose-Hill, les arbres donnent des fruits normalement et les récoltes avancent sans encombre. En revanche, dans le Nord, les premières ventes atteignent des prix élevés, allant de Rs 300 la livre à Rs 2 500 le kilo. Les producteurs restent toutefois confiants, estimant que les tarifs devraient progressivement baisser à Rs 200-250 le kilo à mesure que la récolte sera faite.

Malgré ce lent démarrage, l'espoir demeure. Selon les producteurs, les letchis arriveront sur le marché dans une quinzaine de jours, ce qui permettra à la concurrence de réguler les prix. Certaines variétés, plus goûteuses et accessibles, devraient également attirer les consommateurs et soutenir la demande.

Cependant, la saison reste incertaine. Les fruits continuent d'être menacés par les oiseaux et les chauves-souris avant la cueillette. Pour limiter ces pertes, le ministère de l'Agro-industrie avait mis en place une subvention couvrant 50 % du coût des filets de protection, valable pour cinq arbres en arrièrecour et jusqu'à 60 arbres pour les vergers. Les plantations ayant déjà bénéficié de ce dispositif lors des deux dernières années n'étaient pas éligibles, et les demandes devaient être déposées avant le 10 octobre.

Malgré cette aide, la protection n'est pas totale. Certains oiseaux parviennent à passer à travers les filets, dont l'installation requiert du temps et de la main-d'oeuvre. Chaque saison rappelle ainsi que sécuriser la récolte reste un défi constant pour les producteurs.