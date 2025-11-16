Ile Maurice: Semaine de négociations pour Gavin Glover à Londres

Gavin Glover, Attorney General et principal négociateur du dossier Chagos, s'est envolé pour Londres hier. Il y séjournera une semaine afin de poursuivre les discussions engagées depuis plusieurs mois avec les autorités britanniques. Selon nos informations, une série de réunions sont prévues à partir de demain, dimanche, jusqu'au jeudi 20 novembre. Son retour à Maurice est prévu pour le samedi 22 novembre.

Au cours de ce déplacement, Gavin Glover rencontrera plusieurs lords avant le 18 novembre, date clé du passage en committee stage du Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill.

L'objectif : présenter la position mauricienne sur deux points sensibles du traité, à savoir le resettlement et la gestion du trust fund destiné aux Chagossiens. «À Maurice, la décision a déjà été prise par le comité interministériel : les Chagossiens seront majoritaires au sein du management committee du trust fund et cette orientation sera validée par le Conseil des ministres», explique Gavin Glover. Il précise également que Maurice envisage d'inclure un Chagossien des Seychelles dans ce comité ainsi qu'un représentant de Londres, une proposition qui sera discutée au Royaume-Uni.

Gavin Glover indique par ailleurs qu'il pourrait, si nécessaire, rencontrer les membres du «contact group of Chagossians», groupe de dialogue chagossien régulièrement consulté par le gouvernement britannique. Ces échanges s'inscrivent dans la continuité des visites effectuées par les délégations britanniques à Maurice fin septembre, puis à la mi-octobre, dans le cadre du calendrier de négociations.

Gavin Glover confirme que la prochaine phase de discussions se tiendra à Maurice en décembre. Les représentants britanniques reviendront dans l'île pour finaliser plusieurs accords subsidiaires au traité, étape indispensable à sa mise en application, prévue l'année prochaine, ainsi qu'au premier décaissement des fonds du trust.

Le Diego Garcia Bill, suspendu brusquement le 4 novembre, le jour même de la seconde lecture à la Chambre des lords, sera finalement examiné en committee le 18 novembre. Pour Gavin Glover, le vote de la committal motion marquera une évolution importante : «Il y a eu un accord selon lequel l'International Relations and Defence Committee des lords rencontrera les Chagossiens à Londres et les écoutera. Ils entendront tous les Chagossiens, ceux qui soutiennent le traité comme ceux qui s'y opposent.»

Le 11 novembre, la Chambre des lords a repris l'examen du Diego Garcia Bill lors de la motion de renvoi en comité. La baronne Chapman de Darlington a rappelé la richesse des échanges lors de la deuxième lecture et a confirmé que l'examen en committee aura lieu les 18 et 25 novembre, après un report causé par un amendement tardif de l'opposition.

Elle a répondu aux inquiétudes sur la représentativité chagossienne, annonçant que l'International Relations and Defence Committee consultera différents groupes chagossiens sans retarder le calendrier législatif. Elle a également mis en avant les engagements environnementaux, dont la future aire marine protégée annoncée par Maurice.

La baronne Goldie a, elle, demandé des garanties pour que les amendements de défense soient recevables. La baronne Ludford a relayé l'appel d'Olivier Bancoult à soutenir le texte, tandis que lord Purvis a réitéré les interrogations libérales-démocrates.