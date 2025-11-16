Sénégal: Le pays s'incline logiquement face au Brésil en match amical

Le Sénégal a été dominé en amical par une sélection brésilienne supérieure techniquement (0-2), ce samedi 15 novembre dans un test de prestige à l'Emirates Stadium de Londres. Les Lions de la Teranga subissent leur première défaite depuis plus de deux ans et devront se relancer face au Kenya le 18 novembre.

Cette fois-ci, le Sénégal n'a pas fait le poids face au Brésil. Vainqueurs de la Seleção en juin 2023 à Lisbonne (4-2), les Lions de la Teranga n'ont pas réussi à arracher une nouvelle victoire de prestige face aux Brésiliens ce samedi à Londres. Après leur succès contre l'Angleterre (3-1) en juin dernier, les Sénégalais subissent un coup d'arrêt et devront se relancer lors des prochains matchs de préparation à un mois du début de la CAN 2025.

Illiman Ndiaye avait pourtant lancé les siens sur de bons rails en signant la première occasion sénégalaise, une passe glissée devant le but brésilien et déviée de justesse par Marquinhos avant l'intervention de Sadio Mané (2e). Dans la foulée, la reprise de volley d'Ismaïla Sarr a frôlé le poteau droit d'Ederson (3e) et donné des frissons aux tribunes pleines à craquer de supporters auriverde.

Mais les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas tardé à monter en puissance dans l'antre d'Arsenal. Matheus Cunha a failli faire craquer la défense sénégalaise à deux reprises, d'abord en faisant sonner le poteau droit d'Édouard Mendy (4e) puis en touchant la barre transversale de la tête (17e). Entre-temps, Vinicius a également tenté sa chance après un raid solitaire sur son aile, sans succès face à la belle parade du portier sénégalais (9e).

Retranchés devant leur surface face à ces assauts, les Lions ont fini par céder avant la demi-heure de jeu. La lumière est venue de Casemiro, auteur d'une percée décisive dans l'axe avant que le ballon ne soit récupéré par Estêvão sur le côté, qui a pu enrouler sa frappe et ouvrir le score (28e, 1-0). C'est ensuite une nouvelle fois Casemiro qui s'est illustré pour doubler la mise : laissé seul au second poteau sur coup franc, le milieu de terrain a trompé Mendy d'un tir croisé (36e, 2-0).

Les Sénégalais ont souffert face à la maîtrise technique de la Seleção, peinant à se procurer de nouvelles occasion franches. En fin de première période, Idrissa Gana Gueye a tenté sa chance dans la surface devant la défense brésilienne regroupée devant son but, avant de renvoyer le ballon vers Pape Gueye qui a également échoué face à Ederson (44e). Revigorés, les Lions ont conclu la première période sur une bonne tentative enroulée d'Ismaïla Sarr (45e).

Des Lions trop imprécis devant le but

Serein jusqu'à lors dans sa cage, Ederson s'est donné des sueurs froides et aurait bien pu relancer les Lions dès l'entame de la seconde période. En manquant complètement son contrôle sur une passe en retrait dans sa surface, le portier brésilien a offert à Illiman Ndiaye l'occasion parfaite de relancer le Sénégal. Mais ce dernier a manqué de précision, ne trouvant que le poteau sur sa tentative (51e).

Bien plus tranchants dans le jeu, les Lions ont continué de pousser pour revenir au score, et le centre au second poteau d'Antoine Mendy est passé tout près d'être repris en bout de course par Sadio Mané (61e). Mais face à l'inefficacité des Sénégalais, le Brésil a refait surface : Rodrygo a manqué de peu son face-à-face dans l'axe contre Koulibaly (69e) et Ismail Jakobs a intercepté du bout du pied la passe de Vinicius pour Estêvão au second poteau (70e).

L'attaquant du PSG Ibrahim Mbaye (17 ans) est ensuite entré en jeu pour sa première sélection avec le Sénégal (75e), mais les changement effectués par le sélectionneur Pape Thiaw n'ont pas renversé le cours du match dans le dernier quart d'heure.

Malgré plusieurs poteaux au cours de la rencontre, les Lions n'ont cadré qu'un seul tir au cours de la rencontre et peuvent regretter leurs imprécisions techniques dans le dernier geste. Le Sénégal encaisse sa première défaite depuis celle face à l'Algérie (0-1) le 12 septembre 2023 et devra se rassurer face au Kenya le 18 novembre à un mois du début de la Coupe d'Afrique des nations 2025.