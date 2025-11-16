Cote d'Ivoire: Journée nationale de la Paix 2025 - La Fondation Afrik'Orizon appelle à des actions concrètes et durables

À l'occasion de la Journée nationale de la Paix, célébrée le 15 novembre en Côte d'Ivoire, la Fondation Afrik'Orizon réaffirme son engagement en faveur de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Sa présidente fondatrice, Elvire Kissi, appelle la Côte d'Ivoire à se positionner comme la championne africaine de la paix, à travers des actions concrètes et durables qui touchent toutes les communautés du continent.

Depuis sa création, Afrik'Orizon mène des initiatives structurantes pour promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, elle organise des programmes de sensibilisation auprès des communautés africaines, dans plusieurs pays, visant à inculquer aux jeunes comme aux adultes les valeurs de tolérance, de dialogue et de solidarité.

Les ateliers de médiation communautaire et les caravanes culturelles de la paix, pilotés par Elvire Kissi, ont permis de réduire les tensions locales et de renforcer la cohésion dans diverses régions.

Les actions de la Fondation ne se limitent pas à l'éducation et à la culture. Grâce à son engagement, plus de 500 Ivoiriens menacés d'expulsion en Guinée équatoriale ont pu obtenir leurs passeports et régulariser leur situation. En Tunisie et au Maroc, Afrik'Orizon a mené des campagnes de sensibilisation contre les traversées périlleuses de la Méditerranée, alertant les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière.

Mme Kissi a également porté ces causes sur la scène médiatique, plaidant pour la paix et la protection des Africains subsahariens lors de ses interventions sur la télévision internationale tunisienne.

À travers Afrik'Connexion, journée culturelle africaine, Elvire Kissi et son équipe rassemblent des participants venus de plus de dix pays, faisant de cet événement un rendez-vous annuel des communautés africaines, promouvant la culture, le dialogue et la solidarité sur le continent.

De Tunis à Rabat, de Tanger à Fès, en passant par Niamey, Ouagadougou, Malabo, Lomé, Bangui, Douala et Dakar, elle sillonne l'Afrique pour tendre la main à ses frères et soeurs africains, sans distinction de nationalité, de langue ou d'origine.

Pour Elvire Kissi, la paix se construit collectivement, par l'éducation, la culture et l'engagement citoyen. La Fondation Afrik'Orizon réaffirme son rôle de catalyseur de paix et appelle toutes les communautés africaines à oeuvrer ensemble pour un continent uni, stable et exemplaire.