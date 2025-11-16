Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Kemise, dans la zone Oromia de l'État d'Amhara, pour visiter les projets de développement en cours

15 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a indiqué avoir rencontré ce matin les habitants de cette ville, chef-lieu de la zone, soulignant que cette visite avait une signification particulière puisqu'il découvrait pour la première fois cette partie de la région Amhara.

Le Premier ministre a mis en avant les progrès réalisés à Kemise, notamment l'aménagement du corridor urbain, qui comprend une piste cyclable de 1,3 km ainsi qu'un parcours piétonnier.

« Ces initiatives reflètent l'engagement des autorités à tous les niveaux pour améliorer les corridors urbains et promouvoir des espaces publics de qualité à travers le pays », a-t-il affirmé.

Il a également indiqué avoir visité le complexe agro-industriel intégré d'Elfora Agro-Industries, un acteur clé de l'initiative nationale "L'abondance du panier" (Ye Lemat Tirufat), contribuant de manière notable à l'objectif d'accroître la production et la sécurité alimentaires.

