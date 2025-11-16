Gabon: Le Chef de l'État reçoit la démission du Gouvernement

Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs et conformément à l'article 73 de la nouvelle Constitution de la Ve République, le Président de la République, Chef du Gouvernement, a reçu ce jour la démission des membres du Gouvernement récemment élus à l'issue des élections locales et législatives du 12 octobre dernier.

À l'issue de cette démarche républicaine, le Vice-Président sortant a présenté au Chef de l'État un bilan d'étape des sept mois consacrés à la coordination de l'action gouvernementale, mettant en lumière les principales phases et réalisations ayant marqué la mise en oeuvre de la Ve République.

En prenant acte de ces démissions et en y donnant son accord, le Chef de l'État a rappelé aux ministres sortants les dispositions constitutionnelles relatives à l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et l'exercice de fonctions gouvernementales.

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'est par ailleurs félicité de l'installation progressive et effective des mécanismes opérationnels de la Ve République dans les pratiques institutionnelles du pays, témoignant d'une évolution continue et maîtrisée de notre architecture politique.

Le Président de la République a enfin informé l'opinion que les ministres demeurant en fonction seront chargés d'expédier les affaires courantes, d'assurer la continuité du service public et de traiter les dossiers urgents, dans le strict respect des procédures en vigueur.