Congo-Kinshasa: La RDC et l'AFC/M23 signent à Doha un accord-cadre pour tracer un chemin vers la paix dans l'Est

Un accord-cadre entre le gouvernement congolais et le groupe politico-militaire AFC/M23 a été signé, samedi 15 novembre 2025, au Qatar. Cela fait plusieurs mois que les deux délégations négocient à Doha, sous l'égide de la médiation qatarienne, avec l'objectif de mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de trois ans et a provoqué d'importants mouvements de population.

Ce qui a été signé à Doha ce 15 novembre n'est pas encore l'accord de paix définitif, mais il s'agit d'une étape vers celui-ci. « Une étape importante », selon la médiation qatarienne. Le document signé est un accord-cadre qui reprend deux des protocoles déjà paraphés lors de ces discussions : celui qui concerne le mécanisme de vérification du cessez-le-feu et celui sur l'échange de prisonniers.

Ce nouveau document a également acté que les discussions doivent encore se poursuivre sur d'autres protocoles. Il sera par exemple question de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle de l'AFC/M23. Cette restauration sera progressive, selon le document de travail consulté par RFI cette semaine. Il sera aussi question du retour des réfugiés, ainsi que d'un volet sécuritaire.

Les négociations devraient repartir pour plusieurs semaines, alors que, sur le terrain, la désescalade n'est pas encore au rendez-vous. La mise en place des premiers protocoles paraphés n'est d'ailleurs pas encore effective. « Le chemin sera encore long », prévient un responsable du mouvement armé AFC/M23 présent à Doha.