Ethiopie: L'Italie envisage un vaste plan d'investissement au pays - Délégué commercial Pasqualucci

Addis-Abeba — L'Italie prépare un programme d'investissement ambitieux en Éthiopie, porté par un environnement attractif que Rome s'efforce de soutenir, a déclaré Claudio Pasqualucci, délégué commercial italien à l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba, lors d'un entretien exclusif accordé à l'ENA.

Selon lui, malgré la dimension des deux pays, leurs liens historiques et leurs relations étroites, le niveau actuel des échanges bilatéraux reste très faible. « En novembre 2025, les échanges entre l'Italie et l'Éthiopie demeurent très en deçà de leur potentiel », a-t-il souligné.

L'objectif italien est donc clair : augmenter le volume des exportations vers l'Éthiopie, tout en développant des importations jugées stratégiques, notamment le café et diverses matières premières essentielles à l'industrie minière. L'ambition commune est de consolider les relations commerciales existantes.

« Nous avançons dans la bonne direction, même si cela demandera du temps. Les progrès sont réels », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Pasqualucci a également fait état de discussions en cours avec les autorités éthiopiennes pour stimuler les investissements italiens. L'Éthiopie figure en tête du vaste plan d'investissement élaboré par le gouvernement italien.

Des initiatives sont déjà en cours pour développer des zones industrielles destinées à accueillir des entreprises italiennes, favorisant ainsi des projets de coentreprise avec des partenaires locaux.

Parmi les projets majeurs, figure notamment un programme de logements sociaux pour lequel des opportunités de collaboration entre entreprises italiennes et éthiopiennes ont été identifiées.

« C'est une piste très prometteuse, et les premières étapes sont encourageantes », a-t-il précisé.

Abordant l'avenir des relations entre les deux pays, le délégué s'est montré optimiste, tout en soulignant la nécessité de renforcer davantage les échanges commerciaux.

Il a enfin salué les profondes réformes économiques engagées par l'Éthiopie pour transformer son économie, notant qu'elles ont placé le pays parmi les plus dynamiques et les plus importants du continent.

Ces réformes ont permis une croissance économique soutenue, des recettes d'exportation record, une baisse de l'inflation, ainsi qu'une augmentation notable du PIB, de l'emploi et des revenus en devises.