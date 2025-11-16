Ile Maurice: Le Mauricien Rovin Chendriah à la tête du Club Med Kabira au Japon

Du village de St-Pierre aux plages du Japon, voici le par- cours exceptionnel du Mauricien Rovin Chendriah, formé à l'École Hôtelière Sir Gaëtan Duval. Propulsé par sa passion du service, il vient d'être nommé chef de village (General Manager) du Club Med Kabira au Japon.

Un accomplissement remarquable pour ce fils du sol, devenu un ambassadeur du savoir-faire mauricien dans l'univers prestigieux du Club Med.

Le drapeau mauricien flottera bientôt sur les plages ensoleillées de Kabira. «C'est une grande fierté de pouvoir représenter mon pays au Japon», confie Rovin Chendriah, rencontré lors d'un bref passage à Maurice. Derrière ce sourire discret, on devine une profonde reconnaissance et une passion sans bornes pour son métier.

Rovin Chendriah est né et a grandi à Saint-Pierre. Après une scolarité au collège St Mary's à Rose-Hill, il a poursuivi ses études à l'École Hôtelière Sir Gaëtan Duval car très tôt, il s'était découvert une vocation pour l'accueil, le partage et la relation humaine.

En 2014, il fait ses premiers pas au Club Med d'Albion en tant que moniteur de sports terrestres. Il évoque ses débuts. «C'était impressionnant car au Club Med, les employés sont constamment en contact avec les clients. Ce rapport humain est au coeur de tout. Mais c'est aussi ce qui rend cette expérience unique.»

Loin d'être intimidé, Rovin Chendriah s'imprègne de cette culture du service et s'engage pleinement. Grâce à sa motivation, son professionnalisme et sa capacité d'adaptation, il gravit rapidement les échelons : responsable des sports terrestres, puis chef des sports, responsable des loisirs et enfin chef de village.

Le Club Med devient alors pour lui une école du monde. Au fil des années, il parcourt la planète : les Maldives, Bali, Indonésie, la Chine, le Japon, la Tunisie, l'Australie, le Sénégal, la Turquie... Chaque destination enrichit son expérience et façonne sa vision du management. «J'ai eu la chance de travailler avec des personnes venues de tous horizons, d'apprendre différentes cultures et de comprendre comment créer du bonheur à travers le service», explique-t-il.

Rovin Chendriah évoque aussi avec gratitude l'accompagnement reçu au sein du groupe. «Le Club Med m'a beaucoup apporté. Les leaders, les managers et les chefs de village ont toujours su m'encourager. Ils m'ont aidé à croire en moi. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la méritocratie : peu importe d'où vous venez, si vous travaillez dur et que vous êtes passion- né, vous pouvez avancer.»

Aujourd'hui, en tant que chef de village du Club Med Kabira, Rovin Chendriah endosse une responsabilité de taille. Il sera à la tête d'une équipe internationale et devra assurer la gestion complète du village : coordination des départements, animation des équipes, gestion financière, standards d'hygiène et de sécurité, mais aussi et surtout, la création d'expériences inoubliables pour les clients. «Être chef de village, c'est avant tout être un leader de proximité», affirme-t-il. «On doit inspirer les équipes, être à l'écoute, motiver et s'assurer que chaque membre du personnel se sente valorisé. Car un employé heu- reux crée un client heureux.»

Rovin Chendriah aborde cette nouvelle aventure avec sérénité. Il connaît déjà le Japon, y ayant travaillé par le passé. «Je n'ai aucun doute sur mon adaptation. J'ai appris à comprendre et à respecter la culture japonaise. Mon objectif est d'y apporter une touche de l'hospitalité mauricienne, ce sens de chaleur, du sourire, et du partage qui fait notre identité.»

Gratitude et inspiration

Fidèle à ses valeurs, Rovin Chendriah ne manque pas d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui l'ont soutenu. Il dit devoir beaucoup à ses parents, «mon père Goria, ma mère Dhamiantee et mon frère Jimmy. Ils ont toujours cru en moi. Je tiens aussi à remercier mes mentors - Clive, Merline, Lionel - et tous ceux qui m'ont accompagné depuis mes débuts.»

Son parcours, il le voit avant tout comme un message d'espoir pour la jeunesse mauricienne. «Pour les jeunes qui rêvent d'une carrière dans l'hôtellerie, je veux dire ceci : croyez en vous, foncez et ne lâchez rien. Si vous avez un rêve, travaillez dur et restez passion- né. L'hôtellerie est une aventure humaine exceptionnelle.»

La nomination de Rovin Chendriah comme chef de village du Club Med Kabira transcende la réussite personnelle. Elle illustre la qualité du savoir-faire mauricien dans l'hôtellerie mondiale et la reconnaissance croissante des talents formés à Maurice.