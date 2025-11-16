Afrique: CAF-C1/F - Mazembe bat JKT Queens et file en demi-finales

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'équipe féminine du Tout Puissant Mazembe s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine de la CAF après une victoire éclatante de 4 buts à 1 face aux Tanzaniennes de JKT Queens, samedi 15 novembre 2025.

Dès les premières minutes, Mazembe a imposé son rythme. Les Congolaises ont rapidement pris l'avantage et n'ont jamais relâché leur emprise. Les buteuses ont été nombreuses à illustrer cette performance collective : Athumani (12e), Marleine Kasaj (23e sur penalty et 66e sur penalty) et Acheampong (45e+3). Le seul but de fierté pour JKT Queens a été inscrit par S. Oluwayemi à la 29e minute.

L'une des artisanes de ce succès du club congolais de Lubumbashi est Marlene Yav Kasaj. La milieu de terrain, listée parmi les meilleures buteuses de la compétition avec 3 réalisations, a confirmé son statut en réussisant un doublé contre JKT Queens.

Cette victoire permet à Mazembe de se qualifier en demi-finale consolidant ainsi sa deuxième place dans le Groupe B avec 6 points, talonnant le leader, l'ASEC Mimosas (7 points).

Avec 7 buts marqués et seulement 2 encaissés en trois matches, l'équipe lushoise affiche une santé offensive et défensive robuste en phase de groupes.

En demie finale, le TP Mazembe affrontera l'équipe Marocaine de l'AS FAR. Mazembe avait battu AS FAR en finale de la saison dernier 1-0 but de Marlène Yav Kasaj

