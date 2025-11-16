Cinquante ans après sa fondation, la Chabiba ittihadia incarne toujours une force vive incontournable dans le paysage politique et social marocain.

Vendredi dernier, à Rabat, a eu lieu une grande cérémonie fêtant le cinquantième anniversaire de cette organisation dont le parcours est riche en combats pour la démocratie, la justice sociale et la liberté, en présence du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar. Vibrant hommage à l'égard de plusieurs figures de la Chabiba qui ont marqué l'histoire de la jeunesse de l'USFP par leur abnégation, dévouement et travail soutenu dans l'encadrement des jeunes

Dans son discours, le dirigeant ittihadi a retraçé le parcours historique de la Chabiba et son rôle dans la lutte contre la tyrannie et pour la consolidation de la démocratie, soulignant qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une simple célébration, mais d'une étape politique pour raviver une mémoire militante et réfléchir à l'avenir de la Chabiba dans un contexte national et international en pleine mutation.

Il a évoqué le «mois de novembre» comme un mois riche en symboles nationaux, de la résolution historique du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain à la glorieuse Marche Verte, en passant par la fête de l'Unité et celle de l'Indépendance, indiquant que se souvenir de ces étapes impose à la Chabiba ittihadia de prendre conscience qu'elle incarne la mémoire historique du peuple et non seulement celle d'une organisation d'un demi-siècle, constituent une continuité du mouvement de libération, de lutte et de démocratie.

Il a tenu à rappeler que les leaders du mouvement national qui ont mené les combats pour l'indépendance, l'unité et la démocratie étaient aussi jeunes que la génération actuelle, insistant sur le fait que la Chabiba est restée «la conscience du parti» durant toutes les périodes difficiles, en particulier lorsque l'USFP était sous le joug de la répression.

En ce sens, Driss Lachguar a évoqué les sacrifices consentis par les Usfpéistes, soulignant que nombre de martyrs, détenus et disparus pendant les années de plomb, appartenaient à la Jeunesse ittihadie.

Il a souligné que les travaux de l'Instance équité et réconciliation ont révélé l'ampleur des sacrifices consentis par cette jeunesse en faveur de la liberté, de la dignité et de la justice sociale. Cet héritage constitue, selon lui, une responsabilité pour la génération actuelle de la Chabiba: celle-ci doit renouveler sa vision, ses méthodes et ses outils d'organisation pour qu'ils soient en phase avec les mutations en cours dans la société marocaine. Elle doit également se rapprocher davantage des aspirations des jeunes Marocains, affirmant que l'avenir du parti est lié à l'énergie de cette catégorie et à sa capacité à proposer des initiatives fortes et innovantes.

Le Premier secrétaire de l'USFP a exprimé sa grande satisfaction quant à l'ascension de plusieurs cadres de la Chabiba aux postes de responsabilité dans les structures du parti lors du dernier Congrès national de l'USFP, notant qu'il avait constaté lors de ses visites dans différentes provinces « une forte présence de la jeunesse, présence qui rassure quant à l'avenir du parti ».

Il a appelé la Chabiba à se préparer à son congrès national cette année, en proposant de modifier l'âge d'adhésion, en le portant à 35 ans.

Un autre sujet que le Premier secrétaire de l'USFP a abordé dans son discours est celui de repenser les méthodes d'organisation et de travail de la Chabiba ittihadie, car, selon lui, l'organisation traditionnelle ne suffit plus face aux grandes mutations dans le monde et dans la société marocaine.

D'après Driss Lachguar, les structures traditionnelles (bureaux provincial, régional et national) ne suffisent plus à interagir avec les mutations sociétales, appelant à passer à des «formes organisationnelles horizontales» s'appuyant sur des plateformes numériques, afin de rapprocher la Chabiba ittihadia des préoccupations quotidiennes de la jeunesse marocaine.

Il a ajouté que le monde a changé radicalement, qu'une idée peut émerger à trois heures du matin via une plateforme numérique pour devenir influente dans la société dès le matin. Il a donc prôné la création de plateformes thématiques traitant des questions d'éducation, d'emploi, de culture, de musique, de sport et de tout ce qui intéresse réellement la jeunesse.

Par ailleurs, Driss Lachguar a insisté sur la défense des libertés individuelles et collectives, condition essentielle pour que la jeunesse marocaine vive pleinement sa vie, affirmant que «l'interdiction et l'étouffement doivent céder la place à la liberté de création et d'expression», et que les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui se résument en deux sujets majeurs : l'éducation et l'emploi.

Il a souligné que la Chabiba ittihadia doit rechercher les jeunes là où ils se trouvent aujourd'hui : dans les universités et les réseaux sociaux, et pas seulement dans les locaux du parti, ajoutant que ces derniers doivent devenir des espaces d'innovation numérique.

Le moment le plus émouvant a été celui où Driss Lachguar a évoqué son adhésion à la Chabiba ittihadia alors qu'il n'avait que 16 ans, et ce grâce à l'influence de son professeur de littérature arabe, soulignant que l'école était alors un espace de socialisation politique.

Pour sa part, Fadi Wakili Al-Asrawi, secrétaire général de la Chabiba ittihadia, a considéré que le cinquantième anniversaire ne constitue pas seulement une célébration du passé, mais un moment pour célébrer « le long parcours de lutte, de sacrifice et de foi aux valeurs de démocratie, de justice sociale et de liberté». Il a affirmé que cette jeunesse a toujours été à l'avant-garde de la lutte politique et intellectuelle, un laboratoire de nouvelles idées et un soutien aux initiatives visant le développement de la société et du lien des jeunes avec les enjeux de leur pays.

Il a indiqué que, tout au long de son histoire, la Chabiba a défendu les questions liées à l'éducation, à l'emploi et aux droits. Elle a combattu pour l'autonomisation des jeunes et l'élargissement de leur participation politique et civique. Elle a également joué un rôle important en représentant le pays dans les forums internationaux de la jeunesse, défendant ses causes nationales, en particulier celle de l'intégrité territoriale du Royaume.

Le secrétaire général a expliqué que la situation actuelle des jeunes pose des défis majeurs liés essentiellement à l'insertion professionnelle et à la réduction des opportunités d'intégration politique, considérant que garantir l'accès au marché du travail et créer des parcours professionnels stables constituent des conditions essentielles pour l'émancipation sociale et économique de la jeunesse, insistant sur le fait que l'investissement dans la jeunesse n'est pas un luxe, mais un « pari sur l'avenir de la nation ».

Fadi Wakili Al-Asrawi a appelé à mettre la question de la jeunesse au coeur des politiques publiques, affirmant que l'USFP a toujours été un levier pour soutenir les initiatives de la jeunesse et offrir des espaces d'encadrement et de créativité, et que cette jeunesse continuera à porter cet héritage et à en être responsable.

Il a indiqué que la prochaine étape connaîtra une dynamique organisationnelle importante aux niveaux local, régional et national, visant à renouveler les structures de la Chabiba et à renforcer la participation effective des jeunes dans diverses questions publiques.

Fadi Wakili Al-Asrawi a envoyé un message clair affirmant que la Chabiba «n'a jamais été un simple spectateur des événements, mais qu'elle était toujours au coeur de ceux-ci », et que la génération actuelle a la responsabilité de préserver cette ligne de lutte et d'accroître sa présence dans l'élaboration des politiques publiques et la défense des questions cruciales de la nation.

L'un des moments forts de cette cérémonie, modérée par Tarik Boubkri, membre du bureau national de la Chabiba, a été l'hommage rendu à plusieurs figures importantes de la Chabiba ittihadia, à commencer par Driss Lachguar pour son engagement pour la défense des valeurs de modernité et de démocratie, ainsi que pour son soutien constant à la formation des jeunes militants. En plus d'autres figures qui ont marqué l'histoire de la jeunesse de l'USFP par leur abnégation, dévouement et travail soutenu dans l'encadrement des jeunes, à savoir Soufiane Khairat, Mohammed Ghouddan, Ali Ghanbouri, Mehdi Mazouari et Abdellah Saibari.

A rappeler que le slogan choisi pour célébrer le cinquantième anniversaire de la fondation de la Chabiba ittihadia est fort parlant : «Fiers de notre passé, tournés vers notre avenir, fidèles à nos principes». Il reflète un demi-siècle d'engagement ininterrompu et d'une volonté inébranlable de défendre la démocratie, la justice sociale et les libertés, tout en ouvrant des perspectives innovantes pour l'avenir.