Maroc: SM le Roi félicite le Président palestinien à l'occasion de la fête nationale de son pays

16 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président Mahmoud Abbas Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bien-être, souhaitant au peuple palestinien frère de réaliser ses aspirations à la liberté, à la sécurité et à la prospérité.

Sa Majesté le Roi fait part, à cette occasion, de Sa grande fierté des liens fraternels, profonds et historiques, unissant les deux pays et les deux peuples frères, fondés sur l'estime mutuelle, la coopération fructueuse et la solidarité agissante, réitérant le soutien constant du Royaume du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien frère, à leur tête son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, sur la base de la solution à deux Etats telle que convenue au niveau international.

